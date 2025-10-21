Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar

La Comisión Europea sostiene que el Ejecutivo prorrogó la infraestructura para venderla por más dinero: 'No se actuó con transparencia'. Europa sostiene que, cuando el Gobierno de Aznar empezó a realizar los trámites para ampliar el peaje hasta 2050, el Ejecutivo había armado ya una estrategia previa para deshacerse de la concesionaria y hacerla privada. La Comisión sostiene que “hay varios elementos que demuestran que, cuando se introdujeron la modificación y la prórroga de las concesiones de ambas autopistas (la del Huerna, AP-66, y la AP-9)