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Claudia Sheinbaum viaja a Barcelona en clase turista
El periodista Federico Arreola defiende el ejemplo de la presidenta de México que evitará ir en clase ejecutiva cuyo coste supera su salario
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#2
Huginn
Pues cobra lo mismo que Pedro.
Propaganda pura y dura. No veo necesario que un presidente de un país vaya en clase turista.
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#5
Bourée
#2
Yo no veo necesario que el presidente de un país viaje en clase ejecutiva
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#6
Findeton
#2
Exacto, es por seguridad que viaja en su propio avión normalmente.
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#1
Ramen
12 horas de vuelo de ida, 13 hora el de regreso. No es un viaje cómodo.
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#3
Furiano.46
Pueden ir en una puta nave espacial si lo pagan de su sueldo que para algo lo tienen.
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#4
sorrillo
#3
No, el sueldo no lo tienen para pagar los gastos de los viajes oficiales, para eso están los presupuestos del estado en las partidas correspondientes.
Si en tu trabajo te hacen pagar los billetes de avión de viajes de trabajo deberías empezar a reclamar tus derechos.
2
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Propaganda pura y dura. No veo necesario que un presidente de un país vaya en clase turista.
Si en tu trabajo te hacen pagar los billetes de avión de viajes de trabajo deberías empezar a reclamar tus derechos.