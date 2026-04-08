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Citada Yolanda Díaz por la demanda de Julio Iglesias tras acusarle de agresor sexual

Citada Yolanda Díaz por la demanda de Julio Iglesias tras acusarle de agresor sexual

La Sección Ciivl del Tribunal de Instancia 58 de Madrid ha citado a la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz el día 19 de mayo para que comparezca a un acto de conciliación tras la demanda presentada en su contra por el cantante Julio Iglesias. El artista cumplió su amenaza de reclamar compensaciones tras la denuncia interpuesta en su contra por dos antiguas empleadas de sus mansiones. Inició el trámite para demandar por injurias a Díaz que, en diferentes declaraciones públicas, dio por probadas las acusaciones en su contra.

| etiquetas: yolanda , díaz , demanda , julio , iglesias
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
frankiegth #1 frankiegth *
Poderoso caballero don dinero. Para esto que sirven los aforamientos. A pesar de todos los defectos que quieran sacarle se ha tratado y se trata de una de las mejores ministras españolas avalada por los datos y resultados. Porque una cosa es hacer "propanganda electoral" y otra muy distinta lo que ha impulsado y logrado Yolanda Diaz desde su ministerio de trabajo.
8 K 86
WcPC #3 WcPC *
#1 Solo es necesario que el juez sea "de los suyos" y ya verás tú como arregla algo para que el aforamiento no funcione.
Total, luego el poder judicial no van a hacerle nada al juez por saltarse la ley.
3 K 43
frankiegth #5 frankiegth *
#3. Que la justicia española está trucada al menos hasta un 90% se da por descontado. Confiemos en el 10% restante.
3 K 44
masde120 #6 masde120
#1 Y la que mejor paga a los cibervoluntarios!
Sin duda el trabajo va mejor que nunca, trabajando aún tienes para comer, no para vivir, pero para comer todavía da. Gran ministra
4 K 10
ostiayajoder #9 ostiayajoder
#6 Sube el SMI, baja el paro....

Lo q no hce es negociar tu contrato con tu jefe....

... q claro, como para la derecha actual cada acusacion es una confesion, intuyo q a ti te pagan para escribir estas tontadas...
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#8 soberao *
#1 También viene bien esperar a la condena por lo de la presunción de inocencia y aunque aquí no se le ha juzgado pero es un derecho básico. Está claro que tiene todas las papeletas que estos delitos ocurrieron, pero también parece que va a tener todas las papeletas para que Julito Parroquias se vaya de rositas.
0 K 19
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
fuerza Julio {0x1f44d}
3 K 34
pitercio #4 pitercio
El perjuicio para Julio es tremendo, ahora le cuesta un huevo encontrar incautas dispuestas a lamerle el ano toda la noche por un sueldo de limpiadora.
1 K 21
jm22381 #11 jm22381
La vicepresidenta debería ir... con las que le acusaron. Julio está fatalmente asesorado. Había logrado que el caso quedara en un limbo judicial y con esto lo reabre. Le pueden hacer lo que logró Antonia Dell’Atte contra Alessandro Lequio, la "exceptio veritatis". Usar un caso de difamación para mostrar las pruebas de que realmente abusó. No le condenarían pero ganarían el derecho a llamarle abusador sin tener que haberle juzgado por ese abuso.
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Macnulti_reencarnado #10 Macnulti_reencarnado
Se va a enterar el tucán.
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menéame