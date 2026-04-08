Citada Yolanda Díaz por la demanda de Julio Iglesias tras acusarle de agresor sexual

La Sección Ciivl del Tribunal de Instancia 58 de Madrid ha citado a la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz el día 19 de mayo para que comparezca a un acto de conciliación tras la demanda presentada en su contra por el cantante Julio Iglesias. El artista cumplió su amenaza de reclamar compensaciones tras la denuncia interpuesta en su contra por dos antiguas empleadas de sus mansiones. Inició el trámite para demandar por injurias a Díaz que, en diferentes declaraciones públicas, dio por probadas las acusaciones en su contra.