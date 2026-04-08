Citada Yolanda Díaz por la demanda de Julio Iglesias tras acusarle de agresor sexual

La Sección Ciivl del Tribunal de Instancia 58 de Madrid ha citado a la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz el día 19 de mayo para que comparezca a un acto de conciliación tras la demanda presentada en su contra por el cantante Julio Iglesias. El artista cumplió su amenaza de reclamar compensaciones tras la denuncia interpuesta en su contra por dos antiguas empleadas de sus mansiones. Inició el trámite para demandar por injurias a Díaz que, en diferentes declaraciones públicas, dio por probadas las acusaciones en su contra.
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caballerodon dinero. Para esto sí que sirven los aforamientos. A pesar de todos los defectos que quieran sacarle se ha tratado y se trata de una de las mejores ministras españolas avalada por los datos y resultados. Porque una cosa es hacer "propanganda electoral" y otra muy distinta lo que ha impulsado y logrado Yolanda Diaz desde su ministerio de trabajo.
Total, luego el poder judicial no van a hacerle nada al juez por saltarse la ley.
Sin duda el trabajo va mejor que nunca, trabajando aún tienes para comer, no para vivir, pero para comer todavía da. Gran ministra
Lo q no hce es negociar tu contrato con tu jefe....
... q claro, como para la derecha actual cada acusacion es una confesion, intuyo q a ti te pagan para escribir estas tontadas...