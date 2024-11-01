El CIS revela que marroquíes en España se inclinan hacia la izquierda, mientras que los colombianos son mayoritariamente de derechas

En términos de apoyo político, el PSOE es el partido más votado entre los ciudadanos de origen marroquí, seguido por Sumar y el PP. Los colombianos destacan por su inclinación hacia la derecha, con un 40,4 % de respuestas en esa dirección, frente a solo un 5,5 % que se identifican con la izquierda. Uruguayos, cubanos y belgas con derecho a voto en España también se identifican principalmente con la izquierda, mientras que los venezolanos y dominicanos tienden a posicionarse más a la derecha.