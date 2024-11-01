El CIS revela que marroquíes en España se inclinan hacia la izquierda, mientras que los colombianos son mayoritariamente de derechas

En términos de apoyo político, el PSOE es el partido más votado entre los ciudadanos de origen marroquí, seguido por Sumar y el PP. Los colombianos destacan por su inclinación hacia la derecha, con un 40,4 % de respuestas en esa dirección, frente a solo un 5,5 % que se identifican con la izquierda. Uruguayos, cubanos y belgas con derecho a voto en España también se identifican principalmente con la izquierda, mientras que los venezolanos y dominicanos tienden a posicionarse más a la derecha.
Y el PSOE atrae a los inmigrantes que les favorecen electoramente. El Regimen no da puntada sin hilo, el objetivo es mantenerse en el poder como sea. Lo que cueste al país, como cambia la vida en las calles, les da exactamente igual. Lo más irónico: mientras PPy VOX hacen un discurso antiinmigración atraen la inmigración latina, PP tiene una secretaria dedicada a ello; mientras Podemos se lleva la fama de ser proinmigración, que no le beneficia en cuanto al voto inmigrante, y le perjudica en el voto nacional
No conozco colombianos ni belgas, pero el resto cuadra perfecto con mi vivencia personal.
Q curioso
Jamás me lo hubiese imaginado.
Yo creí que era por el altruísmo del PP y Vox.
Pd. No hay posibilidad de doble nacionalidad con Marruecos.