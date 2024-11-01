edición general
El CIS revela que marroquíes en España se inclinan hacia la izquierda, mientras que los colombianos son mayoritariamente de derechas

El CIS revela que marroquíes en España se inclinan hacia la izquierda, mientras que los colombianos son mayoritariamente de derechas

En términos de apoyo político, el PSOE es el partido más votado entre los ciudadanos de origen marroquí, seguido por Sumar y el PP. Los colombianos destacan por su inclinación hacia la derecha, con un 40,4 % de respuestas en esa dirección, frente a solo un 5,5 % que se identifican con la izquierda. Uruguayos, cubanos y belgas con derecho a voto en España también se identifican principalmente con la izquierda, mientras que los venezolanos y dominicanos tienden a posicionarse más a la derecha.

#4 tierramar
PP y VOX atraen a los latinos, diciendo que son nuevos españoles; porque les suponen votos, rechazan a los marroquis porque votan PSOE.
Y el PSOE atrae a los inmigrantes que les favorecen electoramente. El Regimen no da puntada sin hilo, el objetivo es mantenerse en el poder como sea. Lo que cueste al país, como cambia la vida en las calles, les da exactamente igual. Lo más irónico: mientras PPy VOX hacen un discurso antiinmigración atraen la inmigración latina, PP tiene una secretaria dedicada a ello; mientras Podemos se lleva la fama de ser proinmigración, que no le beneficia en cuanto al voto inmigrante, y le perjudica en el voto nacional
ostiayajoder #1 ostiayajoder
Joder....

No conozco colombianos ni belgas, pero el resto cuadra perfecto con mi vivencia personal.

Q curioso
#6 pascuaI
¿Cómo, que los inmigrantes que el PP y Vox van a buscar a latinoamérica al peso cuando llegan aquí votan precisamente a esos partidos?

Jamás me lo hubiese imaginado.

Yo creí que era por el altruísmo del PP y Vox.
jmdesbarrando #2 jmdesbarrando
Mi experiencia con mis amigos marroquies es que son muy derechas en sus cosas, pero votan al PSOE por interes de que les ayude. Siempre me dicen que si votasen en marruecos jamas lo harian por un PSOE de alli
#3 mstk
#2 Los marroquies no pueden votar en España salvo que sean españoles en lugar de marroquies.
Pd. No hay posibilidad de doble nacionalidad con Marruecos.
#7 tierramar
#3 Pueden votar en las municpales
#5 BurraPeideira_
#2 Vale que los nazis españoles son bastante morenitos pero llamarles marroquís es pasarse.
