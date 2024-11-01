A quién votan los españoles nacionalizados  

Por bloques ideológicos, los españoles nacionalizados declaran una preferencia más marcada por las formaciones de izquierdas en comparación con los españoles de origen. Según los datos de intención de voto directa del CIS, la izquierda —PSOE, Sumar, Podemos— y la derecha —PP, Vox, SALF— obtienen resultados muy similares entre quienes nacieron con la nacionalidad española (30% y 29,7%, respectivamente). Sin embargo, entre los nacionalizados, el apoyo a los partidos de izquierda es notablemente superior, con 5,7 puntos más de intención directa...