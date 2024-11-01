edición general
9 meneos
59 clics

A quién votan los españoles nacionalizados  

Por bloques ideológicos, los españoles nacionalizados declaran una preferencia más marcada por las formaciones de izquierdas en comparación con los españoles de origen. Según los datos de intención de voto directa del CIS, la izquierda —PSOE, Sumar, Podemos— y la derecha —PP, Vox, SALF— obtienen resultados muy similares entre quienes nacieron con la nacionalidad española (30% y 29,7%, respectivamente). Sin embargo, entre los nacionalizados, el apoyo a los partidos de izquierda es notablemente superior, con 5,7 puntos más de intención directa...

| etiquetas: elecciones , inmigrantes
8 1 0 K 83 actualidad
18 comentarios
8 1 0 K 83 actualidad
Comentarios destacados:      
YSiguesLeyendo #6 YSiguesLeyendo
RECORDATORIO: donde todos vemos personas en una situación más o menos complicada, los partidos políticos no ven personas, ven papeletas de voto, votantes, urnas, poltronas. no lo olvidemos... y eso es así en tooooodos los partidos políticos, da igual su ideología porque la primera ideología de todo partido político es el poder por el poder, luego la disfrazan de lo que les convenga, pero su poder es antes que nada
1 K 30
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
CHORPRESAAA! Marroquíes los más progresistas (de ahí el interés de VOX en echar a cuantos más "moros de mierda" (según ellos), mejor) y venezolanos los más conservadores (de ahí el interés del PP por apoyar a la "oposición democrática" residente en Españita):

Marruecos es el más progresista, pues la izquierda aventaja a la derecha por casi 45 puntos. Le siguen Argentina (+19,1%), Ecuador (+4,4%) y Colombia (+3,4%) también con preferencias hacia la izquierda, aunque más moderadas. En contraste, Venezuela presenta el único caso de preferencia conservadora: 28,9 puntos a favor de la derecha:.  media
1 K 22
#11 minoch4
#1 los marroquíes progresistas me pinchas y no sangro, conozco muchos pero muchos (estoy casado con una) y son muy muy conservadores pero mucho.También hablo de un circulo de clase media alta q estudiaron aquí y se quedaron
0 K 6
kevers #15 kevers *
#11 conservadores se queda corto, menudo eufemismo, lo que no son es tontos. A estos no les va a comer la cara un leopardo.
0 K 12
#4 VFR
Eso explica las ansias de nacionalizar a cualquiera que tienen algunos
1 K 19
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
ahora entiendo esa inquina hacia los latinos y venezolanos en particular desde ciertos sectores
1 K 19
sotillo #5 sotillo
#2 Yo no diría inquina, yo diría perplejidad, pudiendo emigrar a cualquier país de derechas que son la mayoría, se vienen a España y luego los ves cantar en Sol “Pedro Sánchez hijo de puta” Hombre aquí “Un vete a la mierda” queda muy apropiado ¿No crees?
7 K 84
kevers #10 kevers *
#5 los venezolanos, como bien decía Rufián, vienen aquí a insultar al presidente de este pais. No se puede ser más hijoputa desagradecido.
1 K 21
Expat_Guinea_Ecuatorial #13 Expat_Guinea_Ecuatorial
#10 Vaya, un separatista preocupado por el presidente de España. Enternecedor
0 K 11
plutanasio #9 plutanasio
#2 Pero hacia los marroquíes ni una palabra, y eso que son de lo más reaccionario, pregúntales por los derechos de las mujeres o los homosexuales xD
2 K 35
YSiguesLeyendo #12 YSiguesLeyendo
y acá tienen a todo un sociólogo capaz de refutar con sólo su conocimiento superficial de unas cuantas personas de origen marroquí los datos de todo un estudio demoscópico... ou yeah!
0 K 18
#8 mcfgdbbn3
Los leopardos comecaras, que todos sabemos que nunca jamás comerían nuestra cara, solo las de otros.

También tienen culpa los propios inmigrantes por no hablar con sus compatriotas de que no se dejen engañar por la derecha, de que en España la izquierda es demócrata y que si estamos mejor que en sus países de origen es en buena medida por las políticas sociales.
0 K 12
Expat_Guinea_Ecuatorial #14 Expat_Guinea_Ecuatorial *
Vienen a hacer los trabajos que los españoles no quieren: votar a la izquierda
0 K 11
#18 pirat
No me lo creo.
Es más, aprecio voluntad involucionista con la puta religión que arruina sus países de origen, queriendo compartir con nosotros su miserable experiencia.
No hay por donde cogerlo.
Si busco mejorar no arrastro conmigo lo que arruina mi tierra.
0 K 9
#3 lovetan
Lo de Venezuela viene de la experiencia de la que huyen. No es nada sorprendente.

Esto es como acusar a Aliança Catalana de tenerle manía a los moros. Pues claro que le tiene manía a los moros depués de lo que pasó. Lo que no es posible comprender es el espectáculo policorrecto que montaron los otros partidos en Ripoll. Pero qué puta vergüenza, joder.
0 K 7
Chinchorro #7 Chinchorro
#3 "Lo de Venezuela viene de la experiencia de la que huyen. No es nada sorprendente."

Si, por eso vienen a España, que es un país socialcomunista bolivariano. Yo de verdad no se si en serio os creéis lo que escribís o simplemente queréis tomarle el pelo a los demás.
4 K 63
Dragstat #16 Dragstat
#7 de hecho si quieren libertad de verdad podrían ir a Argentina. Ahora también tienen Chile, aunque no creo que sean tan bienvenidos como en los países de izquierda, de hecho la victoria de la ultraderecha tiene bastante que ver con la llegada de inmigrantes Venezolanos.
1 K 31
Chinchorro #17 Chinchorro *
#16 No hombre, van a volver a su país, que ya ha sido democratizado. Barajas es un hervidero, no dan abasto los aviones de vuelta a Caracas.
0 K 11

menéame