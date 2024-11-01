·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4442
clics
El nuevo vídeo de Pantomima Full con el que le estarán pitando los oídos a Juan del Val: "Premio Plajeta"
4613
clics
Revuelta
5442
clics
Los memes más tronchantes sobre "Burnet", el apellido falso de la pareja de Ayuso: "Tiene más identidades que Mortadelo"
4837
clics
Detenido un cirujano por violar a una paciente anestesiada en un quirófano de Murcia
3134
clics
Evolución de la potencia energética instalada en España 2005-2025
más votadas
431
Podemos propone crear 'Supercyl', una red pública de supermercados para bajar precios y apoyar al campo
464
Madrid Network: la lista de todos los amigos del PP a los que regaló dinero público Aguirre a través de la "colaboración público-privada"
365
Comandos estadounidenses asaltaron un buque de carga que viajaba de China a Irán y robaron la mercancía (inglés)
397
Decenas de miles de personas exigen la dimisión de Orbán tras el escándalo de abusos a menores en hogares infantiles
296
Así se mata una universidad
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
7
clics
Cinco asesinadas en 10 días: el horror de la violencia de género deja el peor diciembre en años
Las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en 2025 pasan a ser 46 y ascienden a 1.341 en total desde que en 2003 empezaron a registrarse
|
etiquetas
:
violencia de género
,
asesinatos
5
2
0
K
68
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
2
0
K
68
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Macnulti_reencarnado
Debería haber un ministerio que se dedicase a proteger a las víctimas de violencia de género.
0
K
8
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente