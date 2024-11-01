edición general
Cinco asesinadas en 10 días: el horror de la violencia de género deja el peor diciembre en años

Las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en 2025 pasan a ser 46 y ascienden a 1.341 en total desde que en 2003 empezaron a registrarse

| etiquetas: violencia de género , asesinatos
Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
Debería haber un ministerio que se dedicase a proteger a las víctimas de violencia de género.
