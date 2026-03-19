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Cientos de arrestos, incluidos extranjeros, por difundir los ataques de Irán en el golfo Pérsico

Cientos de arrestos, incluidos extranjeros, por difundir los ataques de Irán en el golfo Pérsico

Los detenidos, entre los que se encuentran ciudadanos extranjeros, son acusados de tomar y difundir imágenes y videos de los ataques de Irán, algunos a través de las redes sociales y otros en chats compartidos con familiares y allegados. Los Estados del Golfo ven peligrar su imagen de oasis en la región, con la que durante años han atraído negocios, turistas, nómadas digitales e ‘influencers’ de todo tipo cautivados por su estabilidad, su riqueza petrolera y su lujo sin techo. Ahora se intenta controlar el relato, así como la información...

| etiquetas: guerra de irán , censura , golfo persico , detenidos
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10 comentarios
18 4 0 K 315 actualidad
Laro__ #1 Laro__
Ya lo entenderán...  media
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Gry #2 Gry
¿Que ataques? A Irán se le acabaron los misiles hace una semana.
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Kantinero #4 Kantinero *
Bien, a ver si caen unos cuantos influencers de estos, evasores de impuestos, estos que viven en un mundo de yupi dónde creen que toda realidad es aquella que esta en radio de influencia.
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millanin #5 millanin
Cosas del mundo libre.
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ur_quan_master #3 ur_quan_master
Represión buena.
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Alakrán_ #10 Alakrán_
#9 Entiendo que a tu cuadra no llegan las noticias, pero en Rusia te detienen a ciudadanos por mucho menos. Recuerdo a la señora que detuvieron por mostrar un papel en blanco.
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Spirito #7 Spirito
Hay que ver cómo ésta Rusia.
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Alakrán_ #8 Alakrán_
#7 La misma mierda autoritaria.
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Spirito #9 Spirito
#8 El día que puedas salir del corral y visitar Rusia verás cuán diferente es.
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menéame