China parecía estancada con sus chips de 7 nm. Contra todo pronóstico, el Kirin 9030 de los Huawei Mate 80 acaba de romper esa barrera (5nm)

Durante los últimos años, la industria dio por sentado que el veto estadounidense a la tecnología de litografía avanzada de ASML ponía un techo sobre China: los 7 nanómetros. Sin las máquinas de vanguardia de la europea, que acusó a China de espionaje industrial, bajar de esa cifra se consideraba comercialmente inviable por sus problemas de producción en masa. Sin embargo, el lanzamiento de la serie Huawei Mate 80 ha venido acompañada de una confirmación que sacude esa creencia: Huawei y su socio SMIC han logrado cruzar la frontera prohibida.

4 comentarios
salteado3
No entiendo lo de estancada; ¡Pero si no hace nada que sacaron los 7nm!

Para estar estancados van más acelerados que "Occidente".
#1 Quaid
i love chaina
Un_señor_de_Cuenca
No se puede parar a un país con esa cantidad de recursos y personas. Más tarde o más temprano, encuentran la forma de hacérselo ellos. Parece que no aprendemos.
