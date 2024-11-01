China parecía estancada con sus chips de 7 nm. Contra todo pronóstico, el Kirin 9030 de los Huawei Mate 80 acaba de romper esa barrera (5nm)

Durante los últimos años, la industria dio por sentado que el veto estadounidense a la tecnología de litografía avanzada de ASML ponía un techo sobre China: los 7 nanómetros. Sin las máquinas de vanguardia de la europea, que acusó a China de espionaje industrial, bajar de esa cifra se consideraba comercialmente inviable por sus problemas de producción en masa. Sin embargo, el lanzamiento de la serie Huawei Mate 80 ha venido acompañada de una confirmación que sacude esa creencia: Huawei y su socio SMIC han logrado cruzar la frontera prohibida.
Para estar estancados van más acelerados que "Occidente".