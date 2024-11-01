edición general
Lo que USA temía de China y Huawei… Ya es una realidad

Lo que USA temía de China y Huawei… Ya es una realidad  

Nate Gentile destripa uno de los últimos portátiles de la marca Huawei cuyo procesador, íntegramente fabricado en China, no debería existir teniendo en cuenta la tecnología disponible en aquel país actualmente. Además nos muestra parte de su visita al impresionante campus que tiene la compañía en Shenzhen.

azathothruna #1 azathothruna
Los "amarillos inferiores" segun la gran sabiduria de los colonizadores, no deberian ser capaces de eso, ni de inventar el papel, o papel moneda, o la polvora.
Debe ser de aliens :shit: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll:
karaskos #3 karaskos
#1 Y tan aliens, porque comparando a China, que cada vez se parece mas a Blade Runner con USA, que es lo más parecido a Deliverance...
azathothruna #4 azathothruna
#3 Con suerte, gringolandia y sus putas, anteriores padres, al otro lado del atlantico, se vuelven como fallout.
Si hay un parque tematico que me gustaria visitar en vacaciones, es ese.
carakola #5 carakola
Great success!
#2 alkalin
Muy interesante.

Me quedé con las ganas de que probara a instalar un Linux y siguiera investigando con los comandos que en HarmonyOS estaban capados.
