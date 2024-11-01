Lo que USA temía de China y Huawei… Ya es una realidad  

Nate Gentile destripa uno de los últimos portátiles de la marca Huawei cuyo procesador, íntegramente fabricado en China, no debería existir teniendo en cuenta la tecnología disponible en aquel país actualmente. Además nos muestra parte de su visita al impresionante campus que tiene la compañía en Shenzhen.
Debe ser de aliens
Si hay un parque tematico que me gustaria visitar en vacaciones, es ese.
Me quedé con las ganas de que probara a instalar un Linux y siguiera investigando con los comandos que en HarmonyOS estaban capados.