China despliega su primer escuadrón de policía robótica para regular el tráfico en Hangzhouh

Estos robots tienen como función principal detectar y disuadir infracciones de tráfico, especialmente las cometidas por peatones y vehículos no motorizados, además de regular la circulación y ofrecer orientación a turistas. Equipados con sistemas de inteligencia artificial, los dispositivos son capaces de reconocer órdenes verbales y analizar imágenes en tiempo real para identificar comportamientos indebidos. Durante su operación, trabajan en coordinación con agentes humanos para mejorar la eficiencia del control del tráfico. Video insertado