edición general
13 meneos
77 clics
China despliega su primer escuadrón de policía robótica para regular el tráfico en Hangzhouh

China despliega su primer escuadrón de policía robótica para regular el tráfico en Hangzhouh

Estos robots tienen como función principal detectar y disuadir infracciones de tráfico, especialmente las cometidas por peatones y vehículos no motorizados, además de regular la circulación y ofrecer orientación a turistas. Equipados con sistemas de inteligencia artificial, los dispositivos son capaces de reconocer órdenes verbales y analizar imágenes en tiempo real para identificar comportamientos indebidos. Durante su operación, trabajan en coordinación con agentes humanos para mejorar la eficiencia del control del tráfico. Video insertado

| etiquetas: china , escuadrón de policía , robót , regulación , tráfico , hangzhouh
11 2 0 K 125 tecnología
7 comentarios
11 2 0 K 125 tecnología
DebaclesEverywhere #2 DebaclesEverywhere
El camino hacia las armas autónomas es ya una autopista de ocho carriles.
1 K 21
Yoryo #5 Yoryo
#2 Tambien esta abierto el camino para hakearlas y que comiencen a realizar su trabajo contra sus creadores y personas con ambición desmedida, no todo esta perdido.
0 K 11
#6 imaginateca *
#2 Más bien es al revés. Si los puedes ver en las calles, es que ya los tienen previamente en la variante militar. A saber dónde los tienen guardados, pero cuando los robots llegan a la calle, es porque ya tienen hangares llenos con una versión militar, listos para su uso.
0 K 10
kastanedowski #1 kastanedowski
Pronto será como tener un móvil. Cada quien tendrá uno
1 K 19
ChukNorris #3 ChukNorris
#1 Si así fuese, lo podrías mandar a trabajar por ti.
0 K 9
Yoryo #4 Yoryo
#1 La ciencia ficcion ya lo ha documentado con Bruce Willis de protagonista{troll}
0 K 11
Rixx #7 Rixx
RoboChop suey :troll:
0 K 7

menéame