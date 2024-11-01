China anuncia tarifas portuarias especiales a barcos vinculados a EEUU

Los gravámenes se cobrarán en los puertos chinos a partir del 14 de octubre. Los barcos deberán pagar 56 dólares por tonelada neta hasta el mes de abril, cuando la tarifa aumentará a 89 dólares.
Con la diferencia de que China fabrica como la mitad de los mercantes del mundo y los EEUU prácticamente cero, por eso dirigen la tasa a los que son propiedad de empresas estadounidenses.
Que el Zanahorio siga intentando doblegar a China con amenazas.
O que sus empleados le sugieran o sigan esas ordenes, si es que saben que son contraproducentes.