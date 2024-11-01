edición general
China anuncia tarifas portuarias especiales a barcos vinculados a EEUU

Los gravámenes se cobrarán en los puertos chinos a partir del 14 de octubre. Los barcos deberán pagar 56 dólares por tonelada neta hasta el mes de abril, cuando la tarifa aumentará a 89 dólares.

Gry #8 Gry
Es la misma tasa que le han puesto los EEUU a los barcos fabricados en el extranjero. Quid pro Quo.

Con la diferencia de que China fabrica como la mitad de los mercantes del mundo y los EEUU prácticamente cero, por eso dirigen la tasa a los que son propiedad de empresas estadounidenses.
laveolo #2 laveolo
Por poner en contexto: un carguero puede llevar de 100.000 a 200.000 toneladas dependiendo de su clase.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 +33$/tn es un buen roto
laveolo #4 laveolo
#3 casi 1 kilo por viaje, aunque sea máximo de 5 al año...
Connect #7 Connect
Y qué narices exporta Estados Unidos a China? ?(
Ovlak #9 Ovlak
#7 Una tarifa portuaria no es un arancel. Se paga por el uso de un puerto. Eso quiere decir que no afecta sólo a lo que exporte EEUU a China, sino también lo que exporte China a EEUU.
azathothruna #1 azathothruna
No se que es mas risible.
Que el Zanahorio siga intentando doblegar a China con amenazas.
O que sus empleados le sugieran o sigan esas ordenes, si es que saben que son contraproducentes.
Dramaba #11 Dramaba
Si los mandan los barcos vacíos 5 veces, les cobrarían? Al ser toneladas netas...
Yepyop #5 Yepyop
Viva Xi.
elgranpilaf #6 elgranpilaf
#5 Y No
karlos_ #10 karlos_
Yo creo que no existe ni un barco sin bandera de conveniencia.
Dramaba #12 Dramaba
#10 El truco aquí es que lo cobrarán a "barcos operados o construidos por Estados Unidos".
karlos_ #13 karlos_
#12 Operados bien porque construidos o chinos o koreanos, pocos (no militares) de usa
