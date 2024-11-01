edición general
18 meneos
51 clics
Cerdán aporta un informe al Supremo que asegura que los audios de Koldo están "manipulados"

Cerdán aporta un informe al Supremo que asegura que los audios de Koldo están "manipulados"

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha presentado un informe al Tribunal Supremo que sostiene que los audios intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al exasesor ministerial Koldo García y que motivaron su imputación por la presunta trama de amaños de obra pública están "manipulados". A esa conclusión llega un informe pericial al que ha tenido acceso Europa Press y que ha hecho llegar la defensa de Cerdán al magistrado instructor del 'caso Koldo' en el Supremo, Leopoldo Puente.

| etiquetas: cerdán. aporta , informe , supremo , audios , koldo , manipulados
15 3 0 K 247 actualidad
41 comentarios
15 3 0 K 247 actualidad
Comentarios destacados:        
Andreham #2 Andreham
"Mi hijo hoy no puede id al cole xk tiene fievre"

Firmado: mama de Cerdan" xD xD xD
6 K 65
oceanon3d #5 oceanon3d *
#2 Se hablas de IOS incompatibles con las fecha de la identificación de los audios y de un informe de un perito.

Que lo rebata el supremo ... es una prueba física. Puedes hablar en todo caso que sea un invento de un perito ... pero dudo mucho que se meta en un fregado de esos.

Yo no me creo nada de esta banda ... pero se debe de investigar.
2 K 35
denocinha #13 denocinha
#5 Koldobika García, betatester de Apple
0 K 13
oceanon3d #35 oceanon3d *
#13 Que los jueces pidan un contra informe a la UCO con detalle de esos sistemas operaticos si es que existen y su motivo ... Cerdan, y demás me dan cero credibilidad, pero también "otros" empiezan a oler a fuste.

Es su derecho legal defenderse como buenamente pueda.
0 K 8
denocinha #37 denocinha
#35 y que se admita si favorece al Psoe
0 K 13
oceanon3d #1 oceanon3d *
Si se confirma es para volar todo el país, empezando por el centro del Valle de los Caidos, y empezar de nuevo ...
6 K 54
denocinha #10 denocinha
#1 Koldobika García, experto en IA
0 K 13
Kmisetas #11 Kmisetas
#1 Y será válida la sentencia o como cuando condenan al fiscal general? Menudos hipócritas estáis hechos.
0 K 6
andando #25 andando
#11 que sentencia? Sólo se conoce que será condenado, no hay ninguna sentencia todavia
0 K 11
Cehona #34 Cehona
#11 Al FGE lo han sentenciado sin ponencia porque los jueces no han tenido tiempo.
Estaban de parranda, digo de cursillo.
Había que sacarlo el 20N como fuera.
1 K 20
Kmisetas #36 Kmisetas
#34 Cada vez que mentáis a Franco, habiendo pasado ya 50 años, perdéis un poquito ese relato que tanto os preocupa.

Vaya pendulazo que os viene, palmeros.
0 K 6
Cehona #39 Cehona
#36 Que si, que Franco está muerto, menos para sus herederos.
0 K 14
#3 Ovidio
Un perito te firma lo que sea si le pagas
4 K 44
Falk #7 Falk
#3 dudo que cualquiera se juegue acabar en el juzgado por falsedad documental solo por dinero...
2 K 35
MiguelDeUnamano #12 MiguelDeUnamano
#7 Salvo que le apliquen "la doctrina monasterio".
1 K 27
denocinha #15 denocinha
#3 Algo habrá que haya cambiado la fecha de modificación. No sé en qué casos ocurre, si se copia a otro dispositivo, o se recorta o...
0 K 13
Antipalancas21 #21 Antipalancas21
#3 Tu crees, jugarse todo por falsificar un informe.
0 K 20
#22 chocoleches
#3 Da un argumento verificable por cualquiera que tenga acceso a los archivos. Que lo firme un perito es lo de menos.
1 K 19
TripleXXX #30 TripleXXX
#3 Yo no.
0 K 8
Kmisetas #8 Kmisetas
Pues mira, la PSOE ya está en modo palmero total: el mismo partido que presume de defender la legalidad ahora nos viene con “los audios están manipulados” para salvar a su chico. Los peritos de la UCO levantaron acta de cómo se grabaron y custodiaron esas conversaciones, con cadena de custodia, fechas, horas y registros electrónicos. No es “creer” ni manipulación teórica: hay evidencia técnica que respalda que esos audios son válidos. Pero claro, Cerdán aporta su informe interno como si fuera suficiente para tirar por tierra todo lo demás. Clásico: defensa política encima de la justicia.
5 K 35
josete15 #14 josete15
#8 la misma UCO que ha quedado retratada como la TIA de Mortadelo y Filemón en el juicio del fiscal, pero además entre risas, para quedar aún más en ridículo.
2 K 42
Kmisetas #16 Kmisetas
#14 Espero que al menos la PSOE te pague bien por hacer que te pongas en ridículo de esta manera.
1 K 15
josete15 #27 josete15
#16 jamás he votado al PSOE, es más, creo que he votado en mi vida más veces al PP que al PSOE. Simplemente estoy constatando hechos, y si es mentira lo de los WhatsApp cortados o lo de las risas, pon los enlaces, por favor
0 K 10
Kmisetas #31 Kmisetas
#27 Dices que no has votado jamas al PSOE pero que "crees" que has votado más veces al PP.. si hubieras votado cero veces a la PSOE no tendrías dudas.

Estáis todos pagados por la puta Mafia en esta página o qué pasa?
2 K 30
josete15 #40 josete15
#31 jajaja anda vete a cagar, ya tienes que ser lerdo si tú lo haces gratis, claro que cobramos. Ya te he dicho cómo son los sobres
1 K 4
josete15 #41 josete15
#31 de verdad no lo recuerdo, tuve una época de votar al PP, sobre todo porque era lo que se mamaba en casa, y luego tengo recuerdos difusos. No recuerdo haber votado al PSOE, quizás si, pero seguro que he votado más al PP. El punto de inflexión fue la guerra de Irak y las consecuencias que nos trajeron, en mi y en mi familia.
0 K 10
josete15 #29 josete15
#16 y si, me pagan con un sobre que pone M.Rajoy, pero para despistar, nadie va a saber nunca quién es esa persona
0 K 10
Kmisetas #32 Kmisetas
#29 Me la suda el PP y me come los huevos M. Rajoy.

Para defender a la Mafia de la PSOE tenéis que meteros con el PP. Quién intenta gobernar ahora?

Patético.
0 K 6
TonyStark #19 TonyStark
#14 la misma UCO que cortó una conversación de whatsapp en la que se estaban hablando cortesmente sobre un problema ocular de la interlocutora, pero que el corte daba a entender complicidad sobre la "filtración" del FGE
0 K 12
TonyStark #18 TonyStark
#8 no sabía que a parte de bocazas profesional eras perito...
0 K 12
Kmisetas #24 Kmisetas
#18 TonyStark, palmero profesional, ahí está, defendiendo a ciegas mientras todo el mundo ve el ridículo en directo. Parece que la PSOE reparte carnet de militancia con risa incluida.
0 K 6
TonyStark #28 TonyStark *
#24 no defiendo nada, eres tu el que se obceca haciendo de "perito", yo solo leo la noticia de europapress y comento lo que dice el informe, que si lo que dice es cierto es tremendo.

El PSOE queda muy muy lejos de mi forma de pensar.
0 K 12
#26 IngridPared
#8 "...los agentes de la Guardia Civil reconocían “incidencias” en algunas de las grabaciones, como por ejemplo una donde encontraron “inconsistencias” en la fecha real de grabación, pero no detectaron “trazas” de manipulación."

www.eldiario.es/politica/informe-pericial-encargado-santos-cerdan-aseg

El asunto es que hay dudas razonables de que hayan podido ser manipulados. La prueba pierde peso, si es que siguen valiendo estos audios como prueba.
0 K 7
#4 Ovidio
De los creadores de "si un juez condena a uno del PSOE es que es facha" llega "si una grabación apunta a un hecho delictivo de uno del PSOE, es que está manipulada".
2 K 29
Antipalancas21 #23 Antipalancas21
#4 No es como en el PP que los pillan siempre por ser los mas tontos, verdad.
1 K 23
cocolisto #38 cocolisto
Es un poco todo absurdo.¿Dedicarse a grabar pruebas de que estaba delinquiendo?.Y no un audio al tuntún,durante años.Inexplicable.
0 K 20
Quel #20 Quel
#9 Deja un poco para todos.
:popcorn:
0 K 6
#6 Suleiman
Sinceramente viendo el nivel de la UCO y de la justicia, no lo veo descartable.
0 K 12
TonyStark #17 TonyStark
como se confirme....
0 K 12
#33 trasparente
#17 Si esto se llegara a confirmar por informes periciales independientes, ni la UCO ni los peritos de Cerdan pienso que lo sean, esto sería el final de la UCO.
1 K 11

menéame