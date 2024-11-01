Cerdán aporta un informe al Supremo que asegura que los audios de Koldo están "manipulados"

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha presentado un informe al Tribunal Supremo que sostiene que los audios intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al exasesor ministerial Koldo García y que motivaron su imputación por la presunta trama de amaños de obra pública están "manipulados". A esa conclusión llega un informe pericial al que ha tenido acceso Europa Press y que ha hecho llegar la defensa de Cerdán al magistrado instructor del 'caso Koldo' en el Supremo, Leopoldo Puente.