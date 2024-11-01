La ceca de EE.UU aprueba la producción de una moneda de oro de Trump para el 250 aniversario del país [ENG]

Una comisión federal de artes aprobó este jueves el diseño final para una moneda conmemorativa de oro de 24 quilates con la imagen del presidente Donald Trump para celebrar el 250 aniversario de EE.UU el 4 de juliom



El voto de la Comisión de Bellas Artes de EE.UU, cuyos miembros son partidarios del presidente republicano y fueron nombrados por él a comienzos de año, no tuvo objeciones. Esto despeja el camino para iniciar la producción de la moneda, cuyo módulo y denominación aún se debaten.