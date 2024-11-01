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La ceca de EE.UU aprueba la producción de una moneda de oro de Trump para el 250 aniversario del país [ENG]

La ceca de EE.UU aprueba la producción de una moneda de oro de Trump para el 250 aniversario del país [ENG]

Una comisión federal de artes aprobó este jueves el diseño final para una moneda conmemorativa de oro de 24 quilates con la imagen del presidente Donald Trump para celebrar el 250 aniversario de EE.UU el 4 de juliom

El voto de la Comisión de Bellas Artes de EE.UU, cuyos miembros son partidarios del presidente republicano y fueron nombrados por él a comienzos de año, no tuvo objeciones. Esto despeja el camino para iniciar la producción de la moneda, cuyo módulo y denominación aún se debaten.

| etiquetas: trump , ceca , moneda conmemorativa , 250 aniversario , oro
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19 comentarios
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Comentarios destacados:    
themarquesito #1 themarquesito
Aquí el diseño del reverso:  media
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StuartMcNight #3 StuartMcNight
#1 Que oportunidad perdida para poner la foto aquella de cuando le pusieron ketchup en la oreja despues del disparo.
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Verdaderofalso #18 Verdaderofalso
#3 yo hubiera puesto la foto de Epstein
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Edheo #5 Edheo
#1 La moneda que acuña el fin del imperio
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GuerraEsPaz #9 GuerraEsPaz
#1 parece la efigie de un gorila (con perdon a los gorilas), muestra el sintoma de la involucion de la politica y el pueblo estadounidenses hacia la idiocracia.
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El_Tio_Istvan #19 El_Tio_Istvan
#1 nopueser... :palm:
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wata #4 wata *
Quedará como recordatorio de uno de los presidentes usanos más inútil e imbécil de todos los tiempos...o del último presidente usano.
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GuerraEsPaz #7 GuerraEsPaz
#4 el que se llevo por delante al imperio estadounidense
1 K 11
DebaclesEverywhere #11 DebaclesEverywhere
#4 o el primer emperador usano
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#16 concentrado
#4 Será un buen reflejo de nuestro tiempo, el establecimiento de una Ideocracia imperial
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Format_C #6 Format_C
Trumpantojo
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karakol #12 karakol
Si es para conmemorar el aniversario del país no debería figurar ningún presidente. Algún símbolo del país sería más apropiado, la bandera, el águila, algo de eso, pero...

El voto de la Comisión de Bellas Artes de EE.UU, cuyos miembros son partidarios del presidente republicano y fueron nombrados por él a comienzos de año, no tuvo objeciones.


... nos topamos con el gigantesco ego del pederasta.
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Rogue #2 Rogue
Trump Jong-un
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Bombástico #15 Bombástico
Culto al líder.
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pitercio #17 pitercio
Ya puede repesar el que la compre y verificar que por dentro no es de plomo, porque todo el merchandising de Trump no tiene buena tradición.
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Sandman #13 Sandman
Me apuesto a que, después de su presidencia, va a ser una de las monedas conmemorativas menos valoradas por los coleccionistas.
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#8 omega7767
esto se finanza con los recortes en otros lados
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GuerraEsPaz #10 GuerraEsPaz
#8 y para gastarlo en la guerra de iran. parecido al billete de un trillon de dolares.
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ElenaCoures1 #14 ElenaCoures1
Bah! de Oro
¿De platino no? :troll:
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menéame