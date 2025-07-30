edición general
Cayetana Álvarez de Toledo dice que TVE es una 'parodia chabacana del NO-DO' y Jesús Cintora le responde: "Cada uno se dedica a lo que se dedica, usted a esparcir bulos"

"Yo soy un periodista, un servidor. Me saqué el título y no he hecho más que trabajar en esto en medios muy diversos. Cada uno se dedica a lo que se dedica, usted a esparcir bulos", ha comenzado replicando Cintora. Pero su verdadera respuesta está en la 'huella digital' y en el programa han emitido varias declaraciones de la diputada popular para comprobar si ella tiene la misma "sensibilidad".

14 comentarios
Comentarios destacados:    
XtrMnIO #1 XtrMnIO
La derecha sólo se siente cómoda en la dictadura que impone cuando gobierna.
7 K 102
sotillo #2 sotillo
#1 Ni esto, no se aguantan ni ellos, mira en la boda de Aznar, en cuanto se descuidan lo llenan de delincuentes
0 K 10
#4 Somozano
#2 En la boda Aznar había mucha gente
En el coche de Sánchez menos
1 K 18
SeñorMarron #5 SeñorMarron
#1 Recuerdos que le vienen a uno de los informativos de la derecha...
youtu.be/-Tu2okaSbMI
0 K 7
#8 Somozano *
#5 los informativos
En época de Urdaci se manipulaban los informativos. Dos horas al día
En esa época Fran Llorente, próximo al PSOE dirigía la 2 Noticias y una comisaria tradicional del felipismo Alicia G Somontano dirigía Informe Semanal
HOY el 80% de la programación de TVE son infoshow propagandísticos del gobierno
De la Intxaurrondo a Giro
De 8 de la mañana a 12 de la noche
Con apenas tres o cuatro programas de descanso
No es comparable la TVE de Aznar, donde había series, concursos, programas de sucesos... con esto que es tele Sánchez continua
Esto es propio de Caucaso

Por cierto Urdaci era funcionario con plaza de TVE

Todos estos son puestos a dedo y vienen de productoras privadas
0 K 6
tul #11 tul
#1 lo normal cuando vienes a robar de lo publico
0 K 12
pitercio #12 pitercio *
Está más loca que una mona, el frente anarrósico, ferrivallesiano ya no vende un saci. Los ven sus fanáticos y cada vez menos incautos, que vuelven a la 1 a ver qué se cuece, porque están hasta la polla de tanto guiso ultracongelado. Temen perder el impulso de la propaganda y con ellos cualquier posibilidad de movilizar acompañantes para sus activistas más retrasados. Ahora, trayendo la referencia del NoDo se ha retratado.
0 K 12
#14 drstrangelove
Parodia del NODO dice la retrógrada.

Precisamente eso es lo que les gustaría, que volviera el NODO y el resto de medios de comunicación estuvieran prohibidos, para poder mentir, robar y reprimir controlando el relato en todo momento.
0 K 10
#13 Leon_Bocanegra *
Va a piñón fijo el vendedor de crecepelo de la PP. La derecha no puede tolerar una televisión de calidad.
0 K 9
NoPracticante #10 NoPracticante
Si tve fuera el nodo en la derecha estarían encantados.
0 K 7
#3 Somozano
Es muy plural TVE
Sus programas dedican el 80% del tiempo a poner a parir al PP
Está mañana del tema de la tienda hablaron diez minutos y solo intervinieron dos tertulianos de izquierdas, una de ellas de canal red
Por otro lado entre los tertulianos de derechas encuentras perfiles así

Liberal, socialmente progresista, republicano y laico

x.com/federicoquevedo?lang=es

Eso es lo más a la derecha que llevan, un liberal de izquierdas
0 K 6
Vini_Junior #7 Vini_Junior
Bulo, fango, facha, neolengua orweliana de los que nos quieren quitar nuestras libertades. Qué razón tenía que la distopía vendría por la izquierda.
0 K 6
#9 Somozano
Está semana Sarahhh se quejaba que como mujer de izquierdas su voz se vería callada no como los tertulianos de derechas
Con dos cojones lo dice una señora que sale en 4 de las 5 cadenas generales del país

www.elconfidencial.com/television/programas-tv/2025-07-30/sarah-santao

Le falta la Sexta y ya es como rey en nochebuena
0 K 6
#6 Somozano
Ya que Cintora es tan periodista nos podría decir a qué bulos se refiere
Para los propagandistas gubernamentales todo es bulo, falso, Franco
2 K -7

