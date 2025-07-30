Cayetana Álvarez de Toledo dice que TVE es una 'parodia chabacana del NO-DO' y Jesús Cintora le responde: "Cada uno se dedica a lo que se dedica, usted a esparcir bulos"  

"Yo soy un periodista, un servidor. Me saqué el título y no he hecho más que trabajar en esto en medios muy diversos. Cada uno se dedica a lo que se dedica, usted a esparcir bulos", ha comenzado replicando Cintora. Pero su verdadera respuesta está en la 'huella digital' y en el programa han emitido varias declaraciones de la diputada popular para comprobar si ella tiene la misma "sensibilidad".
En el coche de Sánchez menos
En época de Urdaci se manipulaban los informativos. Dos horas al día
En esa época Fran Llorente, próximo al PSOE dirigía la 2 Noticias y una comisaria tradicional del felipismo Alicia G Somontano dirigía Informe Semanal
HOY el 80% de la programación de TVE son infoshow propagandísticos del gobierno
De la Intxaurrondo a Giro
De 8 de la mañana a 12 de la noche
Con apenas tres o cuatro programas de descanso
No es comparable la TVE de Aznar, donde había series, concursos, programas de sucesos... con esto que es tele Sánchez continua
Esto es propio de Caucaso
Por cierto Urdaci era funcionario con plaza de TVE
Todos estos son puestos a dedo y vienen de productoras privadas
Precisamente eso es lo que les gustaría, que volviera el NODO y el resto de medios de comunicación estuvieran prohibidos, para poder mentir, robar y reprimir controlando el relato en todo momento.
Sus programas dedican el 80% del tiempo a poner a parir al PP
Está mañana del tema de la tienda hablaron diez minutos y solo intervinieron dos tertulianos de izquierdas, una de ellas de canal red
Por otro lado entre los tertulianos de derechas encuentras perfiles así
Liberal, socialmente progresista, republicano y laico
Eso es lo más a la derecha que llevan, un liberal de izquierdas
Con dos cojones lo dice una señora que sale en 4 de las 5 cadenas generales del país
Le falta la Sexta y ya es como rey en nochebuena
Para los propagandistas gubernamentales todo es bulo, falso, Franco