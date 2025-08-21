Los cánceres de colon están aumentando de forma alarmante entre los jóvenes. Tenemos un sospechoso: el sedentarismo

El cáncer de colon es uno de los tumores que más ha incrementado su incidencia en los adultos jóvenes durante las últimas décadas, una tendencia que es muy preocupante que ha hecho que la ciencia necesite responder al porqué. Uno de los puntos más importantes son los factores que están influyendo en cada vez más personas jóvenes comiencen a tener tumores en su aparato digestivo.