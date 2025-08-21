edición general
Los cánceres de colon están aumentando de forma alarmante entre los jóvenes. Tenemos un sospechoso: el sedentarismo

El cáncer de colon es uno de los tumores que más ha incrementado su incidencia en los adultos jóvenes durante las últimas décadas, una tendencia que es muy preocupante que ha hecho que la ciencia necesite responder al porqué. Uno de los puntos más importantes son los factores que están influyendo en cada vez más personas jóvenes comiencen a tener tumores en su aparato digestivo.

#2 Eukherio
Yo siempre que leo este mismo titular repito lo mismo: estamos actuando como si las generaciones precedentes se pasasen el día paseando por la calle y muchos iban de casa al trabajo, del trabajo a casa y de casa al bar, generalmente en coche. Hace 30 años si veías a uno corriendo por la calle seguramente fuese porque perdía el tren, los gimnasios no estaban hasta arriba de gente mañana y tarde, y no había 27 carreras populares por provincia al día. Lo de la dieta siempre lo he comprado, pero lo del sedentarismo a mí me suena a algo que ha quedado a fuerza de repetirse.
Kasterot #1 Kasterot
Si no te mueves no cagas bien.
Hay que darle movimiento a la hormigonera para que haga masa
kreepie #5 kreepie
Una vez más el término medio es lo más sensato. Hace poco salió por aquí otra noticia donde se relacionaba este cáncer con lo opuesto, el exceso de ejercicio, concretamente con los corredores de maratones.
www.mundodeportivo.com/running/20250821/1002517874/investigadores-desc

Y como dice la noticia, hay varios factores o la suma de ellos.
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Tanto PEC tanto PEC
Libelulo #3 Libelulo *
Este caso es estremecedor. Un joven sevillano con cáncer de colon terminal. Aviso que el testimonio es desgarrador.
www.youtube.com/watch?v=NTOHNoFOcVc&t=1s
