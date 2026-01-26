La caída de los bonos japoneses desata un riesgo de siete billones para los mercados mundiales

Días después de que los bonos japoneses se desplomaran el martes pasado, provocando temblores en los mercados financieros mundiales, la rapidez y la magnitud del movimiento, un cuarto de punto en el rendimiento de la deuda a 30 años, aún tiene al mercado en ascuas. Este brote de volatilidad (normalmente un movimiento así tarda días o semanas en llegar) se ha dado en un mercado, el de la deuda nipona, habitualmente estable, un motivo por el que, junto a los bajos tipos de interés, Japón, con una deuda en circulación de más de siete billones de..
Porque para que un estado tenga problemas a la hora de emitir bonos tiene que no controlar su banco central...
Y Japón tiene control sobre su banco central.
Ya lo hizo antes, simplemente el BCJ compró los bonos a los tipos de interés que dijo el estado japonés y ya está.
La única posibilidad de que Japón tuviera un problema con su deuda es si el estado japonés quiere suicidarse haciendo cosas como dejando que el BCJ no esté controlado por las elecciones democráticas...
Vamos, que solo tendría problemas si tuviera un Euro, básicamente.