La caída de los bonos japoneses desata un riesgo de siete billones para los mercados mundiales

Días después de que los bonos japoneses se desplomaran el martes pasado, provocando temblores en los mercados financieros mundiales, la rapidez y la magnitud del movimiento, un cuarto de punto en el rendimiento de la deuda a 30 años, aún tiene al mercado en ascuas. Este brote de volatilidad (normalmente un movimiento así tarda días o semanas en llegar) se ha dado en un mercado, el de la deuda nipona, habitualmente estable, un motivo por el que, junto a los bajos tipos de interés, Japón, con una deuda en circulación de más de siete billones de..

5 comentarios
cocolisto
“Es una nueva era”, afirmó Masayuki Koguchi, director ejecutivo de gestión de fondos de Mitsubishi UFJ Asset Management, una de las mayores del país. “No creo que los rendimientos de Japón hayan ido lo suficientemente lejos todavía. Esto es solo el comienzo, existe la posibilidad de que se produzcan conmociones aún mayores”. Arif Husain, de T. Rowe Price, describe el aumento de los tipos de interés en Japón como una falla financiera de San Andrés, en la que cada temblor provoca una especulación…   » ver todo el comentario

#5 adamuz
No se puede vivir eternamente del cuento

HeilHynkel
Metele a los fondos un 0,5 % de impuestos sobre el valor nominal anual .. ya verás como se desinflan. Es más, seguro que con eso se puede bajar los impuestos a la mayor parte del país.

#2 vGeeSiz
Bueno, pues parece que ya está llegando...

WcPC #4
#2 No, tampoco será esta vez...
Porque para que un estado tenga problemas a la hora de emitir bonos tiene que no controlar su banco central...
Y Japón tiene control sobre su banco central.
Ya lo hizo antes, simplemente el BCJ compró los bonos a los tipos de interés que dijo el estado japonés y ya está.
La única posibilidad de que Japón tuviera un problema con su deuda es si el estado japonés quiere suicidarse haciendo cosas como dejando que el BCJ no esté controlado por las elecciones democráticas...

Vamos, que solo tendría problemas si tuviera un Euro, básicamente.


