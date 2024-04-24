Burkina Faso a Trump: África sufre por el imperialismo, no por terrorismo

El presidente de transición burkinés denuncia el apoyo de potencias imperialistas, encabezadas por EE.UU., a grupos terroristas para saquear los países africanos.
| etiquetas: burkina faso , trump , áfrica , imperialismo , terrorismo , neocolonialismo
No tienes ni la más remota idea de dónde tienes la mano izquierda, querido adorador de la OTAN.
Desubicado estás tú, que ni siquiera sabes trolear.
www.lavanguardia.com/cultura/20240424/9601942/morir-paz.html
Pareces un clon del NAFO de turno.
Saludetes
Trolentarios para tontos y/o fanáticos no, gracias.
www.meneame.net/search?u=Beltenebros&w=comments&q=Trolentario
Una gran mejora. Antes las robaban. Claro que ese detalle, para los admiradores de Leopoldo de Bégica, son cosas nimias.