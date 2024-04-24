edición general
Burkina Faso a Trump: África sufre por el imperialismo, no por terrorismo

Burkina Faso a Trump: África sufre por el imperialismo, no por terrorismo

El presidente de transición burkinés denuncia el apoyo de potencias imperialistas, encabezadas por EE.UU., a grupos terroristas para saquear los países africanos.

Beltenebros
#4
No tienes ni la más remota idea de dónde tienes la mano izquierda, querido adorador de la OTAN.
Desubicado estás tú, que ni siquiera sabes trolear.
#9 endos
#7 a mí como si te la machacas con la tapa de un piano, posiblemente la cuenta más boba, ridícula y NEONAZI.
Beltenebros
Lo llevan haciendo desde que las colonias se independizaron. Incluso asesinaron a un secretario general de la ONU.
Beltenebros
#4
Pareces un clon del NAFO de turno.
#10 endos
#8 Lo que parece y esto es importante que lo lea todo el mundo, es que solo viertes DESINFORMACIÓN NEONAZI.

Saludetes
#1 endos
Para desestabilizador de África, don Vladimir Putin, jugando a matar y crear crisis migratorias.
Beltenebros
#1
Trolentarios para tontos y/o fanáticos no, gracias.
#4 endos
#3 chico, más desubicado que tú, no hay cuenta en meneame. El más activo NEONAZI putinista
Pertinax
#3 Es posible que seas el meneante más lloreras de la historia, y mira que el puesto está peleado.
www.meneame.net/search?u=Beltenebros&w=comments&q=Trolentario
#14 Barriales
#3 así es.
#11 Emotivo
¿Quien está comprando las tierras fértiles y ricas de África?. Eso es el nuevo imperialismo.
HeilHynkel
#11

Una gran mejora. Antes las robaban. Claro que ese detalle, para los admiradores de Leopoldo de Bégica, son cosas nimias.
cocolisto
#12... Y exterminaban pueblos y asesinaban a sus gentes.
