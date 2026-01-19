·
Bulos y desinformación sobre el accidente de tren en Adamuz
De una imagen de uno de los trenes accidentados generada con IA a falsas peticiones de ayuda: desmontamos bulos sobre el accidente de tren en Adamuz (Córdoba)
#1
Verdaderofalso
Aqui no hay garajes, ¿cuál es la dialéctica ahora?
2
K
54
#4
Un_señor_de_Cuenca
#1
Que hay millones de muertos entre los hierros del tren y que lo están ocultando.
0
K
14
#3
Un_señor_de_Cuenca
Joder qué asco de intoxicadores. Esto ya ha pasado el limite de lo tolerable.
0
K
14
#5
To_lo_loco
Que la trama de corrupción de Abalos and company contrataron la construcción de ese tramo.
Ergo el perro se llevó dinero que ocasionó el accidente de alguna u otra manera.
1
K
14
#6
To_lo_loco
#5
No sé porque hubo un día de esta semana que encendí la tele por la noche. Me sorprendió que el del misterio tuviera entre sus acompañantes a toda la escoria de centro centro. Antes de poder cambiar de canal me sorprendieron con sus comentarios y que uno de ellos que no conocía lo presentarán como empresario, un tal Aldama. Vertían acusaciones veladas de Zapatero y sus negocios con y de Venezuela, ama y señora del expresidente. Sin afirmar pero dejando caer su traición y venta a esta patria.
Señor del Misterio siento que te hayas entregado al dinero. Mal señor.
0
K
7
#2
Cometeunzullo
En los comentarios de las noticias ya se empieza a discernir la línea que van a llevar en lo que a bulos se refiere.
0
K
10
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
