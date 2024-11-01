¿Una buena persona defiende a la ultraderecha?

En una sociedad cada vez más infantilizada e individualista crece el número de personas que exigen un modelo social y económico que coincide con las propuestas progresistas de la socialdemocracia. Mejores servicios públicos, garantía de acceso a la vivienda, lucha contra la desigualdad… En cambio, cuando tienen que cumplir con su responsabilidad como ciudadanos o no lo hacen, es decir, no votan, o escogen las papeletas que trabajan por recorrer el camino contrario. "Si nadie aspira a ser mala persona, nadie debería votar a malas personas...
| etiquetas: vox , pp , trump , ultraderecha , odio , racismo , aporofobia
Efectivamente.
Y no analiza el porqué, porque si lo hiciera llegaría a una conclusión incómoda: Cuando en artículos (como este mismo), redes sociales y canales de televisión dices que todo el que no comulgue con el 100% de lo que tú digas es un facha, un homófobo, un machista, un tránsfobo y un cabrón, la gente se termina cansando y termina por votar a una… » ver todo el comentario
Siempre enseñan la patita con argumentos zafios, racistas, misoginos, clásistas, homofobos, negacionistas, etc.
Yo creo que #2 no ha venido a debatir sanamente, sino a soltar propaganda.
Descartar los atgumentos por quien los emite denota dogmatismo, no progresismo.
Y se nos olvida que un gobierno deberia legislar para todos, mientras no perjudique a nadie
El articulo cae en los maniqueismos que han llevado a la izquierda progresista a donde esta: demonizar al contrario alegando que es el mal y nosotros los buenos.
Pues que sigan asi que les va de puta madre.
A los argumentos del contrario se les combate con mejores argumentos.
No votando contra el hijab porque lo dice vox mientras dices que tienes en el horno la misma propuesta
A las pruebas me remito...
El articulo cae en los maniqueismos que han llevado a la izquierda progresista a donde esta: demonizar al contrario alegando que es el mal y nosotros los buenos.
La derecha lleva demonizando al gobierno en general y al perro sanxe en particular desde el primer día tras las elecciones, desde gobierno ilegítimo, a presidente felón , hijo de puta y mil mierdas más.
El gobierno son los malos y ellos son los españoles de bien.
Pero como siempre, aquí esas cosas solo pasan factura… » ver todo el comentario
Ese mismo maniqueísmo lo está empleando la ultraderecha y les está funcionando.
Sin duda ha de existir alguna razón más allá de lo evidente que hace que la balanza se incline más hacia una opción que hacia la otra.
Los medios de desinformación tal vez?
Lo que me lleva a pensar,que es lo que ofrece la ultraderecha como para que los medios le estén dando tanta cobertura?
A quien pertenecen esos medios de desinformación?
A quien se deben?
Eso no es verdad, y de hecho es parte del problema. Por ejemplo, se consideran buenas ideas aquellas que aceleran el progreso, independientemente de cómo afecte a las personas.
Y la misma buena persona expondra sus argumentos rebatiendo los que considera erroneos.
Hacer eso no te convierte en mala persona...por mucho que algunos quieran hacer ver que si lo eres.
Son 2 o 3 motivos que te pueden impulsar a cambiar el voto. Por que te consideras "provida", porque eres un racista o porque odias las bicis y han hecho un carril bici o por cualquier tontería que te están repitiendo en la radio, en la tele, en tiktok o en youtube 24/7. Por eso arrasa la extremaderecha, con los medios controlados te dicen que es lo que tienes que odiar y es mas fácil cambiar el voto desde el odio y los sentimientos que desde un análisis razonado y exhaustivo.
Qué consideras tu ultraderecha? Y amplio a, cual es para tí la diferencia entre derecha y ultraderecha?
Pero el problema que tenemos aquí en España, ya no es de eso, es… » ver todo el comentario