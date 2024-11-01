¿Una buena persona defiende a la ultraderecha?

En una sociedad cada vez más infantilizada e individualista crece el número de personas que exigen un modelo social y económico que coincide con las propuestas progresistas de la socialdemocracia. Mejores servicios públicos, garantía de acceso a la vivienda, lucha contra la desigualdad… En cambio, cuando tienen que cumplir con su responsabilidad como ciudadanos o no lo hacen, es decir, no votan, o escogen las papeletas que trabajan por recorrer el camino contrario. "Si nadie aspira a ser mala persona, nadie debería votar a malas personas...