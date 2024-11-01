edición general
¿Una buena persona defiende a la ultraderecha?

En una sociedad cada vez más infantilizada e individualista crece el número de personas que exigen un modelo social y económico que coincide con las propuestas progresistas de la socialdemocracia. Mejores servicios públicos, garantía de acceso a la vivienda, lucha contra la desigualdad… En cambio, cuando tienen que cumplir con su responsabilidad como ciudadanos o no lo hacen, es decir, no votan, o escogen las papeletas que trabajan por recorrer el camino contrario. "Si nadie aspira a ser mala persona, nadie debería votar a malas personas...

Beltenebros
Efectivamente, vivimos en una sociedad decadente. Y hay muchas contradicciones, como explica el artículo.
Skiner
#0 #1 Un oxímoron si eres buena persona no puedes ser de extrema derecha :wall:
Beltenebros
#5
Efectivamente.
Eukherio
#1 Sí, vivimos en una sociedad decadente en la que el egoísmo está de moda, pero también creo que hay buena gente que puede dejarse llevar por el odio, aunque no sea consciente. Ser buena persona para mí no equivale a no dejarse engañar. Los que compran los relatos de la ultraderecha pensando que son verdad seguramente sigan siendo buenas personas, porque aunque se han dejado llevar por el odio realmente creen que han escogido la opción correcta. Yo creo que habría que diferenciar entre los que…   » ver todo el comentario
imaginateca
#1 El artículo no explica nada. Se sorprende de que haya gente que vote a la derecha y dice que la derecha es lo peor y está en contra de las minorías.
Y no analiza el porqué, porque si lo hiciera llegaría a una conclusión incómoda: Cuando en artículos (como este mismo), redes sociales y canales de televisión dices que todo el que no comulgue con el 100% de lo que tú digas es un facha, un homófobo, un machista, un tránsfobo y un cabrón, la gente se termina cansando y termina por votar a una…   » ver todo el comentario
Skiner
#8 No hay que repartir carnets de nada, por sus hechos los conoceréis.
Siempre enseñan la patita con argumentos zafios, racistas, misoginos, clásistas, homofobos, negacionistas, etc.
Beltenebros
#10
Yo creo que #2 no ha venido a debatir sanamente, sino a soltar propaganda.
Nastar
Una buena persona defiende las buenas ideas vengan de quien vengan.

Descartar los atgumentos por quien los emite denota dogmatismo, no progresismo.

Y se nos olvida que un gobierno deberia legislar para todos, mientras no perjudique a nadie

El articulo cae en los maniqueismos que han llevado a la izquierda progresista a donde esta: demonizar al contrario alegando que es el mal y nosotros los buenos.

Pues que sigan asi que les va de puta madre.

A los argumentos del contrario se les combate con mejores argumentos.

No votando contra el hijab porque lo dice vox mientras dices que tienes en el horno la misma propuesta
Skiner
#2 Ser de extrema derecha no ofrece ningún argumento positivo para la sociedad.
A las pruebas me remito...
Nastar
#6 el problema es quien y como reparte los carnets de facha
Arkhan
#8 Nadie reparte esos carnés, los cogen solitos.
Arkhan
#2 Una buena persona defiende las buenas ideas vengan de quien vengan, casualmente las peores vienen siempre del mismo lado.
Leon_Bocanegra
#2

El articulo cae en los maniqueismos que han llevado a la izquierda progresista a donde esta: demonizar al contrario alegando que es el mal y nosotros los buenos.


La derecha lleva demonizando al gobierno en general y al perro sanxe en particular desde el primer día tras las elecciones, desde gobierno ilegítimo, a presidente felón , hijo de puta y mil mierdas más.

El gobierno son los malos y ellos son los españoles de bien.


Pero como siempre, aquí esas cosas solo pasan factura…   » ver todo el comentario
fofito
#2 "El articulo cae en los maniqueismos que han llevado a la izquierda progresista a donde esta: demonizar al contrario alegando que es el mal y nosotros los buenos"

Ese mismo maniqueísmo lo está empleando la ultraderecha y les está funcionando.
Sin duda ha de existir alguna razón más allá de lo evidente que hace que la balanza se incline más hacia una opción que hacia la otra.
Los medios de desinformación tal vez?
Lo que me lleva a pensar,que es lo que ofrece la ultraderecha como para que los medios le estén dando tanta cobertura?
A quien pertenecen esos medios de desinformación?
A quien se deben?
Dragstat
#2 "Una buena persona defiende las buenas ideas vengan de quien vengan"

Eso no es verdad, y de hecho es parte del problema. Por ejemplo, se consideran buenas ideas aquellas que aceleran el progreso, independientemente de cómo afecte a las personas.
Nasser
Una buena persona informada, ⁶no puede votar a la derecha excepto los practicantes del BDSM :troll:
Toponotomalasuerte
#4 mentira. Yo voto izquierda.
Atusateelpelo
Una buena persona defiende el derecho de todos a defender sus ideas siempre que sean dentro de la ley, incluidos y sobretodo lo que no coinciden ideologicamente con ella.

Y la misma buena persona expondra sus argumentos rebatiendo los que considera erroneos.

Hacer eso no te convierte en mala persona...por mucho que algunos quieran hacer ver que si lo eres.
user31
Con todo el respecto, esta señora no se entera. La mayoría de gente no hacemos un análisis exhaustivo de la realidad antes de votar.
Son 2 o 3 motivos que te pueden impulsar a cambiar el voto. Por que te consideras "provida", porque eres un racista o porque odias las bicis y han hecho un carril bici o por cualquier tontería que te están repitiendo en la radio, en la tele, en tiktok o en youtube 24/7. Por eso arrasa la extremaderecha, con los medios controlados te dicen que es lo que tienes que odiar y es mas fácil cambiar el voto desde el odio y los sentimientos que desde un análisis razonado y exhaustivo.
DatosOMientes
Depende de lo que se considere ultraderecha.
Almirantecaraculo
#3 no nos dejes así, danos datos por favor.
Qué consideras tu ultraderecha? Y amplio a, cual es para tí la diferencia entre derecha y ultraderecha?
DatosOMientes
#7 Lo que yo considere derecha y ultraderecha no son datos, son opiniones.
hazardum
Creo que muchas veces confundimos ideas con partidos, es decir, creo que todos tenemos mezclas de ideas que algunas pueden ser habituales de la izquierda y otras de la derecha, y luego según el conjunto de nuestras ideas, nos podrán parecer mejor unos partidos u otros a priori, pero salvo que tengas ideas jodidas y claramente malvadas, no creo que nadie pueda atribuirse a si mismo o a los demas quienes son buenas personas o no.

Pero el problema que tenemos aquí en España, ya no es de eso, es…   » ver todo el comentario
tetepepe
Buena persona y ultraderecha no pueden ir juntas.
lordban
Una buena persona no recolecta los problemas del mundo y se los echa encima de sus compatriotas para luego hacer caso omiso al daño provocado. Mala persona no hace falta que sea, pero idiota seguro.
Toponotomalasuerte
#13 seguir echándole en cara a Rajoy lo de la chavala con hébola me parece excesivo.
lordban
#14 Rajoy no sabe si sube, baja, si es vasco o carlista. Dejad que anote cosas o lo que hagan los notarios y ya. O quizá es gran maestro de ajedrez de 5 dimensiones y nos tenía engañaos a todos.
Arkhan
#13 El idiota es el que defiende esa actitud.
