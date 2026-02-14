Brutal repaso Julia Otero a Ayuso: "Grotesco"

Otero ha defendido que "darle una medalla a Trump en este momento es lo más grotesco que se nos puede ocurrir". "La trumpista que vive en la Puerta del Sol sigue haciendo méritos para que en Madrid sea innecesario votar a la extrema derecha. Digamos que el faro del mundo libre tiene la bombilla fundida", ha criticado.
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Yo tampoco lo entiendo ni lo entenderé jamás que un obrero vote a quien claramente le perjudica.
Exacto... a los de izquierdas es difícil que les convenzas para votar a ppvox... seguramente muchos, como yo, no voten. Pero si convences a los de vox para que voten al pp pues eso que ganas. Y así hasta puede tener mayoría absoluta sin tener que repartir el dinero con vox.