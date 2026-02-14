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Brutal repaso Julia Otero a Ayuso: "Grotesco"

Brutal repaso Julia Otero a Ayuso: "Grotesco"

Otero ha defendido que "darle una medalla a Trump en este momento es lo más grotesco que se nos puede ocurrir". "La trumpista que vive en la Puerta del Sol sigue haciendo méritos para que en Madrid sea innecesario votar a la extrema derecha. Digamos que el faro del mundo libre tiene la bombilla fundida", ha criticado.

| etiquetas: brutal , repaso , julia otero , ayuso , grotesco
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4 comentarios
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#2 laruladelnorte
"Dicen que voto en contra de mis intereses porque un partido que prometa bajar los impuestos me vendría fenomenal. Pero no soy la única que vota en contra de sus intereses. Hay mucha gente que gana 800 euros y vota por aquellos que no quieren subirle el salario mínimo interprofesional", sentenció, en referencia a los votantes de PP y Vox,

Yo tampoco lo entiendo ni lo entenderé jamás que un obrero vote a quien claramente le perjudica.
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Asimismov #3 Asimismov
#2 quieren parecerse a quienes votan. Eso pasaba en Italia, todos sus votantes querían ser Berlusconi.
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DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
"La trumpista que vive en la Puerta del Sol sigue haciendo méritos para que en Madrid sea innecesario votar a la extrema derecha"

Exacto... a los de izquierdas es difícil que les convenzas para votar a ppvox... seguramente muchos, como yo, no voten. Pero si convences a los de vox para que voten al pp pues eso que ganas. Y así hasta puede tener mayoría absoluta sin tener que repartir el dinero con vox.
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EldelaPepi #4 EldelaPepi *
Si tu explotador y tú votáis al mismo partido, alguien se equivoca, y no es su jefe.
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menéame