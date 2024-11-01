edición general
Ayuso y Almeida utilizan Madrid para premiar al fascismo: medallas a Israel, Milei y los EEUU de Trump

Desde que son presidenta y alcalde, ambos han galardonado reiteradamente a los movimientos más reaccionarios del mundo

| etiquetas: ayuso , almeida , madrid , israel , milei , trump
6 comentarios
Desideratum #2 Desideratum
Afirma un dicho alemán: "Si en una mesa hay un nazi y diez personas que lo respetan, en esa mesa hay once nazis".

Ayuso viene de donde viene. Así, por ejemplo, Eduardo García Serrano, periodista y exjefe de Ayuso en Radio Intercontinental, la describió en su día como una "falangista de rompe y rasga" durante esa época.

Una fascista, a la que le importó un carajo que se murieran en las residencias 7291 ancianos por un protocolo eugenésico apariofóbico, sólo puede alinearse con otros como ella, es decir, golpistas y genocidas reconocidos y siempre pertenecerá al basurero de la historia. No sé de qué nos ponemos sorprender.
riazor97 #1 riazor97 *
Si es que son lo mismo... A quién sorprende?
Esta es la de los 8000 ancianos, la del apartamento del amador, la del de las mascarillas, seguimos?

youtu.be/rtPO_8z3oL0?si=HBvND57LKW8VjIrs

Para los despistados...
#6 tierramar *
Ja, ja, ja, Ayuso haciendo como Maria Corina conTrump: ofreciendole medallas. Trump esta inteviniendo en España para que el siguiente gobierno sea VOX.PP, enviando inmigrantes latinos de derecha a España; para reemplazar el voto. Ayuso teme que Trump le haga un Maria Corina: que a pesar de ganar las elecciones PP.VOX Trump elija como presidente a Abascal o alguien de VOX, menos desgastados que Ayuso o Feijoo. PP VOX tienen un discurso antiinmigración, pero la realidad es que están atrayendo y trayendo inmigrantes latino-americanos de derechas. www.meneame.net/m/Artículos/vox-favor-inmigracion-hispana
#4 Suleiman
Y porque no vive Franco y Adolfo, si no les hacen un homenaje con medalla incluida.
Kantinero #3 Kantinero
Tan mala gente es ella, como mala gente son sus votantes....
MisturaFina #5 MisturaFina
Sucia basura fascista!!
Durarán poco. En cuanto caiga EEUU, que falta muy poco, iremos a por ellos.
