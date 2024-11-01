·
18
meneos
17
clics
Ayuso y Almeida utilizan Madrid para premiar al fascismo: medallas a Israel, Milei y los EEUU de Trump
Desde que son presidenta y alcalde, ambos han galardonado reiteradamente a los movimientos más reaccionarios del mundo
etiquetas
ayuso
almeida
madrid
israel
milei
trump
actualidad
actualidad
#2
Desideratum
Afirma un dicho alemán: "Si en una mesa hay un nazi y diez personas que lo respetan, en esa mesa hay once nazis".
Ayuso viene de donde viene. Así, por ejemplo, Eduardo García Serrano, periodista y exjefe de Ayuso en Radio Intercontinental, la describió en su día como una "falangista de rompe y rasga" durante esa época.
Una fascista, a la que le importó un carajo que se murieran en las residencias 7291 ancianos por un protocolo eugenésico apariofóbico, sólo puede alinearse con otros como ella, es decir, golpistas y genocidas reconocidos y siempre pertenecerá al basurero de la historia. No sé de qué nos ponemos sorprender.
#1
riazor97
Si es que son lo mismo... A quién sorprende?
Esta es la de los 8000 ancianos, la del apartamento del amador, la del de las mascarillas, seguimos?
youtu.be/rtPO_8z3oL0?si=HBvND57LKW8VjIrs
Para los despistados...
#6
tierramar
Ja, ja, ja, Ayuso haciendo como Maria Corina conTrump: ofreciendole medallas. Trump esta inteviniendo en España para que el siguiente gobierno sea VOX.PP, enviando inmigrantes latinos de derecha a España; para reemplazar el voto. Ayuso teme que Trump le haga un Maria Corina: que a pesar de ganar las elecciones PP.VOX Trump elija como presidente a Abascal o alguien de VOX, menos desgastados que Ayuso o Feijoo. PP VOX tienen un discurso antiinmigración, pero la realidad es que están atrayendo y trayendo inmigrantes latino-americanos de derechas.
www.meneame.net/m/Artículos/vox-favor-inmigracion-hispana
#4
Suleiman
Y porque no vive Franco y Adolfo, si no les hacen un homenaje con medalla incluida.
#3
Kantinero
Tan mala gente es ella, como mala gente son sus votantes....
#5
MisturaFina
Sucia basura fascista!!
Durarán poco. En cuanto caiga EEUU, que falta muy poco, iremos a por ellos.
