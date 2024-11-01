Brutal enfrentamiento entre el Sindicato de Inquilinas y un consultor inmobilliario en 'Mañaneros 360': "Vergüenza lo que representas"

Racu se mostraba de acuerdo con que existe "mucho decreto y poco derecho", que "es lo que vivimos la gente en las calles", pero, entonces, volvía a la carga: "Hay que ir a la raíz del problema, pero la raíz del problema es que usted y los suyos ya no pueden hacer negocio con nuestras vidas. Construir sin cambiar las reglas del juego es como poner el aire acondicionado o la calefacción y no cerrar la ventana. Vaya vergüenza lo que representa usted".