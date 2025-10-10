Bruselas rechaza el plan de Sánchez de incluir el cambio climático como gasto en Defensa

La Comisión Europea considera que el cambio climático no se debe contabilizar como inversión en Defensa. Esto es, rechaza el plan del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sostiene justo lo contrario y que lleva meses intentando que así sea para elevar las cifras españolas de gasto en seguridad. El comisario Kubiluis, en respuesta a una pregunta parlamentaria del PP, afirmó ya en julio que la clasificación que la UE emplea no incluye la inversión en cuestiones relacionas con el clima.