edición general
12 meneos
13 clics

Bruselas rechaza el plan de Sánchez de incluir el cambio climático como gasto en Defensa

La Comisión Europea considera que el cambio climático no se debe contabilizar como inversión en Defensa. Esto es, rechaza el plan del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sostiene justo lo contrario y que lleva meses intentando que así sea para elevar las cifras españolas de gasto en seguridad. El comisario Kubiluis, en respuesta a una pregunta parlamentaria del PP, afirmó ya en julio que la clasificación que la UE emplea no incluye la inversión en cuestiones relacionas con el clima.

| etiquetas: bruselas , cambio climático , defensa , pedro sánchez
11 1 1 K 103 actualidad
15 comentarios
11 1 1 K 103 actualidad
Comentarios destacados:    
LoboAsustado #5 LoboAsustado
Menudo dia , no le dan el Nobel de la paz y encima Bruselas se le pone gallito. No ha sido buen dia para el perro.
5 K 53
Cehona #15 Cehona
#5 El nobel de la paz era para Cheetos y al final se lo dan a la amiga de los que juegan a hundir la flota.
Ya ni el testamento de Alfred Nobel siguen.
0 K 15
JackNorte #2 JackNorte *
Drones climaticos multifuncion para defensa, gasto en ia para defensa. SEgun Trump lo es. xD

www.politicaexterior.com/trump-carrera-militar-ia/

Hay que invertir y se pueden buscar formulas , si un tonto como yo puede hacerlo qcreo que gente mejor formada y con acceso a mas datos y usos militares estara mas capacitada. Y ordenadores cuanticos para inteligencia militar para futuros encriptados. Todo a defensa.
1 K 31
alfon_sico #7 alfon_sico
#2 si metieron nuclear y gas como energía verde había que intentarlo. Depende del saco de billetes que lleves energía la gabardina ese día
3 K 40
#10 El_dinero_no_es_de_nadie
#7 La nuclear entró dentro de la taxonomía de energías de bajas emisiones de CO2, como también son de bajas emisiones la hidráulica, eolica y FV

No metieron nuclear y gas como energía verde.
0 K 10
#3 SantanaS
Me apuesto un huevo a que lo que dice el panfleto está manipulado o directamente es mentira. Evidentemente paso de darles una visita.
1 K 26
Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
Ay perro, que vas a tener que besarle el culo naranja a Tromp. Tranquilo, que seguro que se puede rascar de algunas partidas. Los presupuestos de 2021 son perfectamente válidos en el 2026.
2 K 25
Gry #4 Gry
Que en lugar de "Cambio Climático" lo llamen "Proyecto HAARP" e igual cuela. :-D
1 K 20
ElBeaver #8 ElBeaver
Un sistema integral de defensa para la costa mediterránea, diseñado para prevenir y combatir todo tipo de incursiones, incluyendo el narcotráfico.
1 K 15
XtrMnIO #1 XtrMnIO
"en respuesta a una pregunta parlamentaria del PP, afirmó ya en julio que la clasificación que la UE emplea no incluye la inversión en cuestiones relacionas con el clima."

A saber lo que propone DE VERDAD el gobierno...
0 K 13
Kmisetas #11 Kmisetas
Bruselas le dice a Sánchez que no, que plantar un ficus no cuenta como gasto en Defensa. Pero claro, en la PSOE todo cuadra si sirve para maquillar cifras: el paro es empleo, la deuda es inversión, y el cambio climático… un tanque ecológico con paneles solares.
1 K 13
#6 Perico12
Italia y me imagino que muchos países pondrán los gastos de construcción de puentes y carreteras, no veo pq no poner esto jajaaj

Sino se presentase por el PSOE hasta me podría plantear el votarle por estás cosas
1 K 12
valandildeandunie #14 valandildeandunie
No puede ser, los subnormales de siempre confundiendo UE con OTAN xD xD

Después que porque los miramos como si fuesen subhumanos xD
0 K 11
#13 okeil
Pues nada, si los misiles que no compramos no sirven para luchar contra el cambio climático, que nos lo apunten en defensa ...
0 K 10
#12 noname123456
Con meter las pensiones vamos tirando.
Si tampoco que pruebe con meter educación, los soldados necesitan educación y cualquiera puede ser soldado en la tercera guerra mundial, la sanidad más de lo mismo, para la guerra toda la sanidad tiene que funcionar.
0 K 6

menéame