Bruselas rechaza el plan de Sánchez de incluir el cambio climático como gasto en Defensa

La Comisión Europea considera que el cambio climático no se debe contabilizar como inversión en Defensa. Esto es, rechaza el plan del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sostiene justo lo contrario y que lleva meses intentando que así sea para elevar las cifras españolas de gasto en seguridad. El comisario Kubiluis, en respuesta a una pregunta parlamentaria del PP, afirmó ya en julio que la clasificación que la UE emplea no incluye la inversión en cuestiones relacionas con el clima.
Ya ni el testamento de Alfred Nobel siguen.
www.politicaexterior.com/trump-carrera-militar-ia/
Hay que invertir y se pueden buscar formulas , si un tonto como yo puede hacerlo qcreo que gente mejor formada y con acceso a mas datos y usos militares estara mas capacitada. Y ordenadores cuanticos para inteligencia militar para futuros encriptados. Todo a defensa.
No metieron nuclear y gas como energía verde.
A saber lo que propone DE VERDAD el gobierno...
Sino se presentase por el PSOE hasta me podría plantear el votarle por estás cosas
Después que porque los miramos como si fuesen subhumanos
Si tampoco que pruebe con meter educación, los soldados necesitan educación y cualquiera puede ser soldado en la tercera guerra mundial, la sanidad más de lo mismo, para la guerra toda la sanidad tiene que funcionar.