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Bruselas estudia la manera de cargarte a ti con la responsabilidad de lidiar con la crisis energética

Bruselas estudia la manera de cargarte a ti con la responsabilidad de lidiar con la crisis energética

Europa trata estos días de endosarte a ti la responsabilidad de paliar el efecto en la factura de la luz, el gas y el combustible de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán y del cierre del crucial estrecho de Ormuz, por donde hasta hace poco transitaba el 20% del petróleo y gas licuado para el comercio mundial. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentará su batería de medidas la próxima semana, entre las que se contempla dejarte sin coche y sin vacaciones.

| etiquetas: ocio , humor
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
Supercinexin #2 Supercinexin
El Mundo Today ya pone titulares reales.
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Sawyer76 #4 Sawyer76
#2 Al principio pensaba que era un titular real. Si es lo que llevan haciendo desde siempre.
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neiviMuubs #10 neiviMuubs
#2 #4 me parece perturbadoramente inquietante que muchos habremos pensado igual, es más, lo vamos a ver, pero con otras palabras, muchas veces a lo largo de nuestra vida...
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angelitoMagno #6 angelitoMagno
Bueno, es un titular de broma, pero es lo que VOX lleva diciendo desde hace décadas, que las políticas verdes no son más que una carga contra las clases trabajadoras y medias.
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SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Está vez no me hace gracia. Es la puta realidad.
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#7 soberao *
#3 Y todo por salvar el culo a los genocidas Israel y EE.UU, que sabemos muy bien la línea geopolítica de la marca blanca de la OTAN. A ver si invade Trump ya Groenlandia y se caen las caretas para siempre.
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tranki #8 tranki *
Artículo 1:
Por supuesto, la culpa será siempre del consumidor, del de a pie, vamos del currela.
Y si no cumple, se aplica el artículo 1
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karlos_ #9 karlos_
Desde cuando el Mundo today se ha pasado a la prensa seria ?

Son buenos los jodios, si no fuera verdad me estaría descojonando
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#5 hackerman
El mundo today debería haber dicho Bruselas estudia la forma de no cargarte a ti el mochuelo energético, eso sí sería mundo today...
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#1 CosaCosa
Como buen sistema neo liberal.

Los unicos que no nos hemps enterado aomos los pringuis de siempre, que godavia creemos que hay algun se tido de "unidad" en todo esto
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menéame