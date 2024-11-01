Bruselas estudia la manera de cargarte a ti con la responsabilidad de lidiar con la crisis energética

Europa trata estos días de endosarte a ti la responsabilidad de paliar el efecto en la factura de la luz, el gas y el combustible de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán y del cierre del crucial estrecho de Ormuz, por donde hasta hace poco transitaba el 20% del petróleo y gas licuado para el comercio mundial. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentará su batería de medidas la próxima semana, entre las que se contempla dejarte sin coche y sin vacaciones.