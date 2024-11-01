edición general
El brote de sarampión en Carolina del Sur se está «acelerando» y ha llevado a cientos de personas a la cuarentena (Eng)

El brote de sarampión en Carolina del Sur se está «acelerando» y ha llevado a cientos de personas a la cuarentena (Eng)

El brote de sarampión en Carolina del Sur se está «acelerando» sin que se vislumbre un final tras el Día de Acción de Gracias y otras grandes concentraciones, según informaron el miércoles las autoridades sanitarias estatales.

23 comentarios
Comentarios destacados:        
makinavaja #1 makinavaja
Si se consiguiera inventar algo como una vacuna para impedir esa enfermedad.... :-D :-D :-D
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 menudo woke estás hecho al insinuar a la gente que se vacune
tul #4 tul
#2 las vacunas son comunismo! xD
skaworld #6 skaworld
#2 #4 ¿alguien ha registrado ya la marca de wokuna? Creo q tiene tirón y me puedo forrar vendiendo camisetas a gente sin demasiado criterio
arturios #18 arturios *
#6 Hay un colegio en Bután que se llama así wildimpact.earth/wokuna-pre-primary/ y una influencer que no pienso enlazar ¿wokeccine tal vez?

Curiosamente, a pesar de todo, Carolina del Sur NO es de los estados donde menos se vacune ¡que su dios les pille confesados!
camvalf #15 camvalf
#4 Pero te mejora la cobertura 5g con los schises que llevan de grafeno magnético... :troll:
#5 MagnumClarsen
#1 #2 Solo queréis que la gente termine llena de chis 8G de control mental >:-(
Cehona #19 Cehona
#2 En Madrid muchos han pasado de vacunarse de la Gripe en su Centro de Salud a 400 metros y ahora van como posesos a vacunarse al Almacén Zendal a 15 kilómetros
Así son algunos cuando ven las orejas al lobo pensando que era un cordero.
Sinfonico #7 Sinfonico
#1 Ya te han comido la cabeza las multinacionales, normal, con lo que nos fumigan a diario... :troll:
tetepepe #10 tetepepe *
#1 Hay que dejar a la selección natural hacer su trabajo. Que sólo sobrevivan los fuertes...
...Y los ricos, claro.
smilo #12 smilo
#1 ojala su diosito escuche sus rezos y les mande 4 o 5 enfermedades mas erradicadas gracias a las vacunas y piensen en vacunarse de una puta vez
#14 capitan.meneito
#1 Con no rascarse es suficiente, que luego te quedan marcas.
Galero #22 Galero
#1 Antes muerta que autista, ay, que autista... Ay, que autista... :troll:
#3 MDman
Es de chiste que teniendo una solución previa y casi 0% riesgos (no niego casos graves que han pasado, pero solo conozco 2 en toda mi vida y tengo 40 años) y problemas, caigamos en esta mierda.

Y no es como el tabaquismo o alcoholismo u otras drogas, que la alternativa de "hacerlo mal" tiene su contraparte positiva o agradable (correcta o no, no entro a valorarlo ahora mismo), el no vacunarse no da "ninguna sensación agradable".
devilinside #8 devilinside
#3 Sí, le da a los retrasados la posibilidad de sentirse superiores intelectualmente a los demás y de no ser uno más en la manada
#16 rbrn
#3 A medida que nos distanciamos en el tiempo de las amenazas estas se diluyen, por eso lo de la historia siempre se repite.

La gente ya no sabe lo que era vivir en un mundo sin vacunas, así que creen que cuando el mundo no tenía vacunas era igual a como es hoy, que tampoco esas enfermedades eran para tanto.

Somos muchos, y el 50% tenemos una inteligencia menor a la media, y la media no está muy allá.
CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
pues hoygan, viendo la oligofrenia usana...el pedir cartilllas de vacunacion a los turistes que intentan aterrizar en nuestra sacro santa tierrra cada vez va siendo mas imperativo
Un_señor_de_Cuenca #17 Un_señor_de_Cuenca
Es una excelente noticia para demostrar a los gilipollas que lo de las vacunas, en su día, se instauró por algo.
hazardum #11 hazardum *
Las vacunas murieron de éxito, porque la gente cuando no ve algo no piensa que está funcionando, ahora verán de verdad lo que hacia la vacunación y lo que pasa cuando no hay, aunque quizá ni aun asi se den cuenta.

Aqui en España, la polio y otras enfermedades hicieron estragos, todas esas generaciones saben la diferencia entre vacunarse o no, pero si la gente no aprende de la historia, al final la repite, y si, esto esta pasando ahora en USA, pero podría pasar en cualquier sitio.
placeres #20 placeres *
Veo bastantes lloros, pero mirando los datos fríamente South Carolina esta casi en la media estatal un 92% de vacunación (A pesar de ser un estado 60% pro Trump), insuficiente para una protección adecuada del 95% pero estan al mismo nivel que Francia o Alemania.

Es un brote "estacional" (Dentro del pico a nivel nacional que se estaba detectando este año), que no corresponde directamente con el clima politico actual (Aunque sin duda ha ayudado)


Siempre recordaré la cara de incredulidad que se le puso a mi abuelo cuando un médico le pregunto si "queria" vacunarse, como si fuera algo optativo, perdió dos hermanas por nacer en una época sin vacunas.
#13 eipoc
Lo importante es no entrar en cuarentena, lo mejor es tener la libertad de contagiar a los demás. Lo contrario sería opresión y comunismo.
#21 veratus_62d669b4227f8
Siempre podrán declararlo comunista o antifa y bombardear a ese brote....
#23 angar300
Nada como reunirse para rezar, como en la Edad Media. Funcionó con la peste... ¿Cómo no va a funcionar con el sarampión?
