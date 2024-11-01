El brote de sarampión en Carolina del Sur se está «acelerando» y ha llevado a cientos de personas a la cuarentena (Eng)

El brote de sarampión en Carolina del Sur se está «acelerando» sin que se vislumbre un final tras el Día de Acción de Gracias y otras grandes concentraciones, según informaron el miércoles las autoridades sanitarias estatales.
| etiquetas: sarampión , carolina del sur , eeuu , contagios , niños
Curiosamente, a pesar de todo, Carolina del Sur NO es de los estados donde menos se vacune ¡que su dios les pille confesados!
Así son algunos cuando ven las orejas al lobo pensando que era un cordero.
...Y los ricos, claro.
Y no es como el tabaquismo o alcoholismo u otras drogas, que la alternativa de "hacerlo mal" tiene su contraparte positiva o agradable (correcta o no, no entro a valorarlo ahora mismo), el no vacunarse no da "ninguna sensación agradable".
La gente ya no sabe lo que era vivir en un mundo sin vacunas, así que creen que cuando el mundo no tenía vacunas era igual a como es hoy, que tampoco esas enfermedades eran para tanto.
Somos muchos, y el 50% tenemos una inteligencia menor a la media, y la media no está muy allá.
Aqui en España, la polio y otras enfermedades hicieron estragos, todas esas generaciones saben la diferencia entre vacunarse o no, pero si la gente no aprende de la historia, al final la repite, y si, esto esta pasando ahora en USA, pero podría pasar en cualquier sitio.
Es un brote "estacional" (Dentro del pico a nivel nacional que se estaba detectando este año), que no corresponde directamente con el clima politico actual (Aunque sin duda ha ayudado)
Siempre recordaré la cara de incredulidad que se le puso a mi abuelo cuando un médico le pregunto si "queria" vacunarse, como si fuera algo optativo, perdió dos hermanas por nacer en una época sin vacunas.