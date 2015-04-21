edición general
El Bosque de Tallac (Jackie y Nuca)

En la frontera de los estados de Nevada y California discurre el lago Tahoe, en la falda de Sierra Nevada. Vigilando ese lago se encuentra la montaña de Tallac y en su bosque habitan dos oseznos, Jacky y Nuca. Ellos son los protagonistas de la serie "El bosque de Tallac", más conocida precisamente por el nombre de estas crías, producida por la Nippon Animation en 1977 y estrenada en TVE el sábado 16 de diciembre de 1978 a las 15.30h.

teneram #4 teneram
Temazo de intro, www.bustena.com/2015/04/21/bosque-tallac-cancion/

de los mismos compositores que

Las aventuras de Tom Sawyer (1980)
Ruy, el pequeño Cid (1980)
D'Artacan y los tres mosqueperros (1981)
La vuelta al mundo de Willy Fogg (1983)
Doraemon (1979)

Gloria eterna, Guido y Maurizio De Angelis:

es.wikipedia.org/wiki/Guido_y_Maurizio_De_Angelis
#1 tusko
Me ha desbloqueado el recuerdo ver la de David el Gnomo en portada.
#2 A_S
#1 venga que te desbloqueo otro. Mofli el último koala.

Aplaude Paolo
#3 sald64059
#2 esa era española si no recuerdo mal.
A mí me gustaba mucho la de las ardillas, cuyo nombre no recuerdo. Ah, y la aldea del arce.
