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Boom del petróleo para EEUU y Rusia: Trump y Putin capturarán 300.000 millones extra si la guerra del Golfo se alarga
EEUU y Rusia, los dos mayores productores y exportadores de petróleo, amplían su cuota de mercado con el bloqueo de la producción de Oriente Medio salvo en Irán y Arabia Saudí.
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#4
veratus_62d669b4227f8
Los Europeos hemos dejado de comprarle gas y petroleo a una pais por invadir a otro , pero vamos a comprarselo mas caro a otro pais que también esta atacando a otro pero todo esta bien porque el pais al que le hemos dejado de comprar el petroleo es malo y ha invadido a un pais bueno y sin embargo al que si se lo compramos es bueno y esta atacando a un pais de malos. Esto hara que los Europeos vivamos peor ahora y en el futuro pero es por la libertad y los derechos humanos. Analisis para tontos?; pues si, pero es lo que somos.
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#5
R2dC
#4
A mi no me mires... que toda mi movilidad es eléctrica.
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#6
ostiayajoder
#4
q libertad y q derechos humanos? De q estas hablando? Quien ha dicho eso?
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#1
carakola
Relacionada:
www.meneame.net/story/piden-petroleo-ruso-refineria-alemana-tras-decis
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#3
shake-it
*
Deben estar muy contentos en Ucrania. Esta guerra ha dado oxígeno a Rusia para prolongar la invasión unos años más. Y esto indirectamente también nos vuelve a perjudicar a los europeos, que nos hemos empeñado en dilapidar el dinero en la defensa de Ucrania... Por unas cosas o por otras, Europa siempre sale perjudicada por el fascista Trump (y por su amiguito el fascista Putin también, claro).
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#2
HeilHynkel
Los europeos los pagamos con gusto (previa comisión a EEUU, claro)
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menéame
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