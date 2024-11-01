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Boom del petróleo para EEUU y Rusia: Trump y Putin capturarán 300.000 millones extra si la guerra del Golfo se alarga

Boom del petróleo para EEUU y Rusia: Trump y Putin capturarán 300.000 millones extra si la guerra del Golfo se alarga

EEUU y Rusia, los dos mayores productores y exportadores de petróleo, amplían su cuota de mercado con el bloqueo de la producción de Oriente Medio salvo en Irán y Arabia Saudí.

| etiquetas: petróleo , estados unidos , rusia , golfo persico
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6 comentarios
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#4 veratus_62d669b4227f8
Los Europeos hemos dejado de comprarle gas y petroleo a una pais por invadir a otro , pero vamos a comprarselo mas caro a otro pais que también esta atacando a otro pero todo esta bien porque el pais al que le hemos dejado de comprar el petroleo es malo y ha invadido a un pais bueno y sin embargo al que si se lo compramos es bueno y esta atacando a un pais de malos. Esto hara que los Europeos vivamos peor ahora y en el futuro pero es por la libertad y los derechos humanos. Analisis para tontos?; pues si, pero es lo que somos.
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#5 R2dC
#4 A mi no me mires... que toda mi movilidad es eléctrica.
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ostiayajoder #6 ostiayajoder
#4 q libertad y q derechos humanos? De q estas hablando? Quien ha dicho eso?
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shake-it #3 shake-it *
Deben estar muy contentos en Ucrania. Esta guerra ha dado oxígeno a Rusia para prolongar la invasión unos años más. Y esto indirectamente también nos vuelve a perjudicar a los europeos, que nos hemos empeñado en dilapidar el dinero en la defensa de Ucrania... Por unas cosas o por otras, Europa siempre sale perjudicada por el fascista Trump (y por su amiguito el fascista Putin también, claro).
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HeilHynkel #2 HeilHynkel
Los europeos los pagamos con gusto (previa comisión a EEUU, claro)
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menéame