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Piden petróleo ruso para refinería alemana tras decisión de Trump

La presidenta de la alianza populista de izquierda alemana BSW, Amira Mohamed Ali, pidió que una refinería del este del país vuelva a recibir petróleo ruso tras la decisión de Estados Unidos de relajar temporalmente las restricciones comerciales sobre el crudo de Rusia. "Por supuesto que deberíamos volver a importar el barato petróleo ruso a Schwedt a través del oleoducto Drushba", afirmó Mohamed Ali en un congreso del partido en el estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

| etiquetas: bsw , drushba , nordstream , petróleo , gas , alemania , rusia , importar
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5 comentarios
6 0 0 K 87 actualidad
Pertinax #2 Pertinax *
La BSW ni siquiera tiene representación en el Parlamento Alemán.
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#5 Dav3n
#2 Has visto la que hay liada ahora mismo?

Europa va a acabar llorando por el petroleo ruso, estamos a bien poco de verlo.

Todo gracias a tus amigos y a sus magníficas ideas sobre como repartir libertad, paz y amor worldwide.

Descuida que habrán más noticias como ésta, vaya que sí xD
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Kantinero #1 Kantinero
Titulares así me demuestran que la especie esta en clara rescición
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Falk #3 Falk
Lo de barato sería antes... Ahora las reglas son otras.
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Vaelicus #4 Vaelicus
Los únicos con sentido común... Si estuvieran estos otro gallo cantaria
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menéame