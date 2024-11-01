La presidenta de la alianza populista de izquierda alemana BSW, Amira Mohamed Ali, pidió que una refinería del este del país vuelva a recibir petróleo ruso tras la decisión de Estados Unidos de relajar temporalmente las restricciones comerciales sobre el crudo de Rusia. "Por supuesto que deberíamos volver a importar el barato petróleo ruso a Schwedt a través del oleoducto Drushba", afirmó Mohamed Ali en un congreso del partido en el estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental.
| etiquetas: bsw , drushba , nordstream , petróleo , gas , alemania , rusia , importar
Europa va a acabar llorando por el petroleo ruso, estamos a bien poco de verlo.
Todo gracias a tus amigos y a sus magníficas ideas sobre como repartir libertad, paz y amor worldwide.
Descuida que habrán más noticias como ésta, vaya que sí