La presidenta de la alianza populista de izquierda alemana BSW, Amira Mohamed Ali, pidió que una refinería del este del país vuelva a recibir petróleo ruso tras la decisión de Estados Unidos de relajar temporalmente las restricciones comerciales sobre el crudo de Rusia. "Por supuesto que deberíamos volver a importar el barato petróleo ruso a Schwedt a través del oleoducto Drushba", afirmó Mohamed Ali en un congreso del partido en el estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental.