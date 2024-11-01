Bill Gates reconoce infidelidades con «dos chicas rusas» e insiste en desvincularse de la trama Epstein

El cofundador de Microsoft ha detallado sus amoríos durante una asamblea general de empleados de la Fundación Gates, en su intención de legitimar su inocencia «Sí tuve aventuras amorosas; una con una jugadora rusa de bridge, a quien conocí en eventos de bridge, y otra con una física nuclear rusa, a quien conocí en actividades de negocios», ha asegurado Gates que ha negado cualquier relación con víctimas de Epstein «No hice nada ilícito. No vi nada ilícito», ha afirmado
