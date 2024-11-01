edición general
6 meneos
15 clics

Bill Gates reconoce infidelidades con «dos chicas rusas» e insiste en desvincularse de la trama Epstein

El cofundador de Microsoft ha detallado sus amoríos durante una asamblea general de empleados de la Fundación Gates, en su intención de legitimar su inocencia «Sí tuve aventuras amorosas; una con una jugadora rusa de bridge, a quien conocí en eventos de bridge, y otra con una física nuclear rusa, a quien conocí en actividades de negocios», ha asegurado Gates que ha negado cualquier relación con víctimas de Epstein «No hice nada ilícito. No vi nada ilícito», ha afirmado

| etiquetas: bill gates , rusas , epstein
5 1 1 K 78 actualidad
7 comentarios
5 1 1 K 78 actualidad
#4 soberao
Esta gente sabe lo que hicieron, lo que ha salido y lo que todavía queda por salir. Pueden jugar, cambiar y reconstruir el discurso y así construir una realidad paralela según les convenga, para destruir el evento original e inventarse cosas sobre la marcha. Así se ríen en nuestras caras.
1 K 34
Findeton #3 Findeton
Es amor verdadero. De rusas al dinero y de Gates por rusas.
1 K 29
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
"y otra con una física nuclear rusa" a la que le conte secretitos industriales entre polvete y polvete :troll:
1 K 28
#5 soberao *
#2 Lo de física y deportista es el invento de Gates para blanquear que eran prostitutas. Así cambia el relato diciendo que se acostó con gente de la compañía o de los negocios, no con quienes contrataron para "animar" los eventos.
1 K 34
Supercinexin #7 Supercinexin
#5 A eso iba.

Se folló a dos putas rusas,.pero una tenía una titulación en Física por la Universidad de Kazan, especialidad Física Nuclear,.y la otra fue miembro de un equipo de primera división de Bridge una temporada.

Te tienes que reír.
0 K 19
#6 Luiskelele
Lo de la física nuclear me ha pillado con la guardia baja xD
0 K 11

menéame