edición general
5 meneos
13 clics

Bill Gates, sobre su relación con Jeffrey Epstein: "Pido disculpas por el error que cometí"

Según informa el Wall Street Journal, Bill Gates ha pedido disculpas por su relación con Jeffrey Epstein y ha reconocido ante la plantilla de la Fundación Gates que fue “un gran error” mantener encuentros con el financiero tras su salida de prisión. El fundador de Microsoft aseguró que asume la responsabilidad y negó haber cometido actos ilícitos.

| etiquetas: jeffrey epstein , bill gates
5 0 1 K 62 actualidad
18 comentarios
5 0 1 K 62 actualidad
Comentarios destacados:    
pitercio #2 pitercio
¿Qué Bill, te sigue picando mucho la polla?
6 K 78
Torrezzno #1 Torrezzno
Ya. Quien te va a contradecir ahora Bill. Tanta fundación, tanto humanismo y por detrás un sicópata
2 K 44
#5 surco *
#1 Estoy flipando un poco con este tema. O sea, mañana detienen a tu colega por violador y tu eres un mierda por haberte relacionado con el? Incluso si sueltan a tu colega tras un delito, en teoría pagado, no le debes volver a hablar? Y si le hablas, ya toda tu vida es sucia?
Yo es por informarme.

Igual la pregunta es si hay algo contra Gates o no. No podemos defender a Chomsky y machacar a Gates según nos caiga uno u otro
1 K 22
Torrezzno #8 Torrezzno
#5 la gente no se chupa el dedo. Todo el mundo sabia de que iba Epstein. Detrás la CIA, el Mossad o quien sea. Pero este tío era el conseguidor de niñas para estos enfermos. Es imposibles que Gates no lo supiese
1 K 27
#12 surco *
#8 Pues si no estás en el lío, igual no. Es que pir lo que parece este tío se relacionaba con todo dios y era un tío encantador( y un hijo puta con las victimas) , cosa que suele ser común en este tipo de perfiles. Tiene pinta de que le daba a cada uno lo que quería, que no tiene que ser menores para todos los que hablaban con el, coño.
Yo criticare a Chomsky o a Gatees ( incluso a Aznar) cuando salga algo. De momento solo son culpables de elegir mal a sus colegas
0 K 11
ehizabai #9 ehizabai *
#5 Hombre, si tu colega violador y pederasta, te invita a su isla donde te "relacionas" con jóvenes de dudosa edad legal (siendo generoso con esa descripción, por no decir niñas menores) que tu colega el violador y pederasta recluta por todo el mundo, y repites visitas, pues igual tú algo malo has hecho, más allá de que tu colgea haya sido condenado por violador y pederasta.
Pregúntale a su exmujer a ver por qué se divorció hace ya años, citando precisamente las reitaradas visitas de su exmarido a cierta isla del Caribe.
2 K 24
#11 surco
#9 Bueno, pues entonces saldrán cosas que le incriminaran y entonces si, ahí le acusamos.
0 K 11
#14 tpm1
#9 Siempre puede existir la posibilidad de que hubiese fines de semana o días de temática diferente: para estos niñas, para estos niños, para estos recién cumplidos los 18, para esos rollo sado, ...
0 K 11
#13 beltraneja
#5 A mi colega no se, pero a bill le dejó su mujer por su colegueo con epstein
0 K 7
Tarod #3 Tarod
Pues es el único casi que reconoce y pide disculpas.
1 K 25
ombresaco #7 ombresaco *
#3 Según la noticia:
Gates negó haber participado en actividades ilegales. “No hice nada ilícito. No vi nada ilícito”, aseguró, según la información publicada. También precisó: “Para que quede claro, nunca pasé tiempo con víctimas, con las mujeres que estaban a su alrededor”

Si eso es verdad, no entiendo por qué hay que pedir perdón.
1 K 21
#18 meneametemp *
#7 Es que yo creo que no es verdad.

Suponiendo que de verdad no hiciera nada ilegal, como mínimo se puso de perfil.

Todos sabían lo que se cocia allí, y nadie denunció.
0 K 7
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
Que le quiten lo follao.
0 K 12
madeagle #10 madeagle
Ay, que equivocacion mas tonta, un errorcillo de juventud
0 K 10
Metabarón #17 Metabarón
Mé quivocáo y no volverá a ocurrir
0 K 9
#6 Nastar
Nadie se lo podia imaginar, obviamente construyo ese imperio siendo buena gente, respetuoso con la ley y empatico
0 K 7
#16 bizcobollo
Y las disculpas por el Clipo cuándo?  media
0 K 7

menéame