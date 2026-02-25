Bill Gates, sobre su relación con Jeffrey Epstein: "Pido disculpas por el error que cometí"

Según informa el Wall Street Journal, Bill Gates ha pedido disculpas por su relación con Jeffrey Epstein y ha reconocido ante la plantilla de la Fundación Gates que fue “un gran error” mantener encuentros con el financiero tras su salida de prisión. El fundador de Microsoft aseguró que asume la responsabilidad y negó haber cometido actos ilícitos.
Yo es por informarme.
Igual la pregunta es si hay algo contra Gates o no. No podemos defender a Chomsky y machacar a Gates según nos caiga uno u otro
Yo criticare a Chomsky o a Gatees ( incluso a Aznar) cuando salga algo. De momento solo son culpables de elegir mal a sus colegas
Pregúntale a su exmujer a ver por qué se divorció hace ya años, citando precisamente las reitaradas visitas de su exmarido a cierta isla del Caribe.
Gates negó haber participado en actividades ilegales. “No hice nada ilícito. No vi nada ilícito”, aseguró, según la información publicada. También precisó: “Para que quede claro, nunca pasé tiempo con víctimas, con las mujeres que estaban a su alrededor”
Si eso es verdad, no entiendo por qué hay que pedir perdón.
Suponiendo que de verdad no hiciera nada ilegal, como mínimo se puso de perfil.
Todos sabían lo que se cocia allí, y nadie denunció.
