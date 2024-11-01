edición general
Biberones sucios para bebés con cáncer por los fallos tras la privatización del servicio de esterilización en el Hospital 12 de Octubre

Biberones sucios para bebés con cáncer por los fallos tras la privatización del servicio de esterilización en el Hospital 12 de Octubre

Más de la mitad del material sanitario llega en mal estado, según los trabajadores. Biberones con restos de leche y papilla. Utensilios que deberían estar estériles y no lo están. Lo que describen los profesionales del hospital Universitario 12 de Octubre no es un déjà vu.

Morrison #3 Morrison
@Findeton esto es el liberalismo.
6
lib_free #11 lib_free
#3 Buenos como estamos viendo con cercanias Cataluña que un servicio sea publico no garantiza su buen funcionamiento, ni siquiera garantiza la seguridad minima para trabajadores y usuarios.
1
Morrison #12 Morrison
#11 Privatizado podría ser mucho peor. Y al modelo Alzira me remito.
1
lib_free #16 lib_free
#12 En Cataluña 1/3 de la poblacion tiene seguro privado por la atencion publica esta colapsada (gobierna la izquierda) tenemos que pagar dos veces, al igual que con renfe y al igual que tantisimos servicios publicos mal gestionados. Yo he vivido en Suiza donde el modelo es mixto pagas tu seguro medico y tu eliges si quieres centro publico o privado, además siempre hay copago pero el sistema funciona bien y no hay listas de espera. Creo que es hora de instaurar el copago y de dotar asi de mas recursos a la sanidad.
0
Morrison #17 Morrison *
#16 es hora de instaurar el copago y de dotar asi de mas recursos a la sanidad.

La sanidad está recibiendo el récord histórico de recursos de los presupuestos. Pero las comunidadades destinan cada vez más dinero a los conciertos con la privada y servicios privados y menos para financiar los centros públicos. Lo que hay que hacer es que todos los recursos vayan a la pública en vez de a llenar los bolsillos de unos empresarios amigotes y degenerar los servicios. Y el que quiera que se (co)pague un seguro privado y vaya donde le de la gana.
0
#13 Setis
#3 Findetón está preparando la respuesta de "la culpa es de los bebés por no contratar un seguro privado de desinfección de biberones"
3
skaworld #6 skaworld
... Biberones sucios para bebés con cáncer...

Si fuese un chiste en tuiter ya tendrias denuncia de alguna asociacion.... Pero no pasará nada porque no es humor negro es un hecho real
Tocate los cojones
6
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Como diría la jefa .. total, se van a morir igual. :roll:
3
Mountains #4 Mountains *
#1 Los mejores servicios, los privatizados de Madrid
3
#2 laruladelnorte
"Estamos hablando de niños oncológicos, de bebés prematuros, de pacientes especialmente vulnerables. Son menores extremadamente delicados y el material con el que se les atiende no puede llegar en estas condiciones".

Será una selección para que sobrevivan los más fuertes. :clap:
2
Edheo #8 Edheo
#2 Lo raro, es que la Isa, no les haya puesto pizza en el menú, en lugar de leche y papilla
2
#9 laruladelnorte
#8 No le des ideas...
0
Edheo #10 Edheo
#9 Así no habría que limpiar biberones... es un win win
1
#18 Toponotomalasuerte
La externalización es más cara, de mucha peor calidad, pero... Y los sobres que deja?los servicios públicos en el PP son para hacer caja.
1
Deviance #15 Deviance
Compatriotas Madrileños; esta es la libertad que Ayuso os vendió a muchos de vosotros.
No estaría nada mal que le dierais una vuelta al asunto.
0
meroespectador #5 meroespectador
Por lo que se de primera mano, comentado por una enfermera de allí, el problema es generalizado, llegando a encontrar sangre y trozos de hueso en material quirúrgico. Demencial.
0
lib_free #14 lib_free
#5 Bueno habría que saber que tanto es real o no en tu afirmación y cuales son las clausulas del pliego de condiciones de la contrata para que los medicos puedan denunciarlo. Yo solo se que en Cataluña gobierna la izquierda y 1/3 de la población tiene seguri privado porque la atencion publica es altamente deficitaria como casi todos los servicios publicos en Cataluña (tras 3 records de recaudación)
0
Baalverith #7 Baalverith
O largamos al PP de Madrid o nos mata.
0
#19 vGeeSiz
#7 lo mismo pienso del PSOE con las infraestructuras a nivel nacional.

PPSOE es un cáncer enquistado desde hace décadas ya
0
Baalverith #20 Baalverith
#19 No voy a ser yo quien te defienda al PSOE pero vamos ni punto de comparación. En Madrid el riesgo de quedarte tirado en temas sanitarios está totalmente extendido y los números son alarmantes. Me han llegado a dar cita para una radiografía de rodilla para dentro de un año (váyase a la privada) o con el médico especialista me dieron a 6 meses y mis amigos me dijeron que tengo mucha suerte (váyase a la privada) No es comparable el riesgo, toma que se te ha caído :calzador:
0

