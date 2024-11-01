Biberones sucios para bebés con cáncer por los fallos tras la privatización del servicio de esterilización en el Hospital 12 de Octubre

Más de la mitad del material sanitario llega en mal estado, según los trabajadores. Biberones con restos de leche y papilla. Utensilios que deberían estar estériles y no lo están. Lo que describen los profesionales del hospital Universitario 12 de Octubre no es un déjà vu.
| etiquetas: hospital 12 de octubre , sanidad pública , isabel díaz ayuso
La sanidad está recibiendo el récord histórico de recursos de los presupuestos. Pero las comunidadades destinan cada vez más dinero a los conciertos con la privada y servicios privados y menos para financiar los centros públicos. Lo que hay que hacer es que todos los recursos vayan a la pública en vez de a llenar los bolsillos de unos empresarios amigotes y degenerar los servicios. Y el que quiera que se (co)pague un seguro privado y vaya donde le de la gana.
Si fuese un chiste en tuiter ya tendrias denuncia de alguna asociacion.... Pero no pasará nada porque no es humor negro es un hecho real
Tocate los cojones
Será una selección para que sobrevivan los más fuertes.
No estaría nada mal que le dierais una vuelta al asunto.
PPSOE es un cáncer enquistado desde hace décadas ya