Berlín sufre gran apagón tras presunto ataque incendiario

Decenas de miles de hogares y negocios se quedaron sin electricidad el sábado (03.01.2026) en Berlín tras el incendio de cables eléctricos, que la policía sospecha fue de origen criminal. Los servicios de emergencia de la capital alemana fueron alertados de que varios cables de alta tensión cercanos a una central eléctrica se habían incendiado. Los bomberos extinguieron rápidamente el fuego, pero unos 45.500 hogares y 2.200 negocios del suroeste de Berlín quedaron sin suministro eléctrico, según el operador local.