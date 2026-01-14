·
21
meneos
71
clics
Una bengala provoca un conato de incendio en un restaurante de Madrid diez días después de la tragedia suiza
Los empleados de Fanático, un local de moda en la Castellana, repartieron la pirotecnia entre los comensales. Un trabajador apagó con un extintor el fuego en unas plantas que ardieron
|
etiquetas
:
bengala
,
restaurante
,
incendio
,
madrid
,
fanatico
#9
uyquefrio
Pero luego las regulaciones son el diablo...
3
K
46
#4
kumo
*
A ver, lo que no fue normal en Suiza fue la cantidad de retrasados que se quedaron bailando y grabando con el móvil mientras el fuego se extendía. Un accidente puede ocurrir, lo otro es mera irresponsabilidad y falta de sentido común.
2
K
30
#13
elGude
#4
la gente iba hasta las cejas, no se dieron ni cuenta del peligro.
0
K
12
#3
EISev
Unas plantas o unos adornos de plástico con forma de plantas...
2
K
29
#6
Antipalancas21
#3
Las plantas no arden, son de plástico ó tela casi todos los adornos de plantas de los restaurantes y bares.
0
K
20
#2
Alegremensajero
La moda de ser gilipollas integral sigue su curso...
2
K
26
#14
PerritaPiloto
Genial idea el repartir bengalas de tronde un lugar cerrado a personas sin formación específica en riesgos.
1
K
11
#1
rbrn
0
K
10
#11
MPPC
#10
Lo de las plantas te lo compro, pero lo del techo no.
0
K
10
#5
Garbns
*
Una pregunta por si hay alguien de instalaciones de contra incendios en edificios, ¿cuál es el motivo de que estos locales no tengan una instalación fija de extinción? ya sea por sprinkler o espuma...
0
K
10
#8
MPPC
#5
Todo eso está regulado en el CTE (Código Técnico de la Edificación).
Si tienes curiosidad en éste enlace está la documentación:
www.codigotecnico.org/DocumentosCTE/SeguridadEnCasoDeIncendio.html
1
K
22
#7
MPPC
Las plantas, y el techo ya había empezado a arder de mala manera, lo de poner materiales ignífugos en lugares de pública concurrencia parece que no se cumple. Ya ocurrió aquel incendio de un restaurante con el techo lleno de plantas de plástico.
Abría que revisar mucho mejor los establecimientos.
0
K
10
#10
guillersk
#7
lo que pasa es que serían temporales
Es decir, la decoración fija debe ser ignífuga pero luego va el listo y las recubre de papel para javelin o alguna igual
0
K
10
#12
Soma86
Subnormales
0
K
6
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
