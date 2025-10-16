Una bandera de EE. UU. con una esvástica es encontrada en la oficina de un congresista republicano

Un congresista republicano por Ohio dijo el miércoles que su oficina y la Policía del Capitolio de Estados Unidos estaban investigando después de que se encontrara en su oficina del Capitolio una bandera estadounidense que había sido modificada para incluir una esvástica. Una foto de la bandera, obtenida y difundida por Politico, muestra que algunas de sus franjas rojas y blancas habían sido dispuestas en forma de esvástica. Politico informó de que la imagen fue tomada durante una reunión virtual.