edición general
78 meneos
967 clics

Una bandera de EE. UU. con una esvástica es encontrada en la oficina de un congresista republicano

Un congresista republicano por Ohio dijo el miércoles que su oficina y la Policía del Capitolio de Estados Unidos estaban investigando después de que se encontrara en su oficina del Capitolio una bandera estadounidense que había sido modificada para incluir una esvástica. Una foto de la bandera, obtenida y difundida por Politico, muestra que algunas de sus franjas rojas y blancas habían sido dispuestas en forma de esvástica. Politico informó de que la imagen fue tomada durante una reunión virtual.

| etiquetas: esvástica , congresista , republicano , eeuu
38 40 0 K 410 politica
26 comentarios
38 40 0 K 410 politica
Comentarios destacados:      
themarquesito #1 themarquesito *
Relacionadísima:
meneame.net/m/EEUU/encanta-hitler-mensajes-filtrados-sacan-luz-publica

La bandera en cuestión es de uno de los asistentes del congresista Taylor.  media
8 K 104
parrita710 #6 parrita710
#1 Espera. ¿Esto ha pasado en serio? Lo había visto en el subreddit de pacemaker y pensé que era una coña de un capítulo de la 2º temporada :palm:
2 K 28
themarquesito #19 themarquesito
#6 Completamente real. El asistente del congresista se llama Angelo Elia, por si tienes curiosidad
1 K 23
elGude #23 elGude
#19 muy ario el nombre
0 K 12
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#1 van a cara descubierta xD
3 K 55
#15 Pingocho
#11 No solo eso. Compiten entre ellos por ser el más fascista.
3 K 45
kreepie #24 kreepie
#1 Esa bandera únicamente muestra amor por su país y amor por el budismo o tal vez por los romanos. Todo lo demás son imaginaciones woke sacadas de contexto.
0 K 11
#4 Toponotomalasuerte
Ya estamos... Todo el mundo es un nazi!!! Por tener gusto por unas banderitas de nada ya te llaman nazi.
5 K 91
#7 Pingocho *
#4 Estos woke te llaman nazi por cualquier cosa: haces saludo nazi -> nazi. Pones una esvástica en tu bandera -> nazi. Muestras admiración por Hitler -> nazi. Promueves la limpieza étnica y la superioridad blanca -> nazi. Mantienes encerrados a dos millones de seres inferiores en un campo de exterminio -> nazi.
0 K 10
desastrecolosal #3 desastrecolosal
Se ve que en al Nuevo York Tiempo tiran de google traductor. Vaya titular más deformemente construido.  media
3 K 40
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
Ya están los wokes sacando todo de contexto
1 K 40
Geryon #26 Geryon
#12 Los wokes zurdos! Ya uno no puede ser ni un pvto nazi.
0 K 9
azathothruna #2 azathothruna
No noticia, visto como son desde los peregrinos
1 K 32
capitan__nemo #25 capitan__nemo
Ahora Putin invadirá eeuu con la excusa de los nazis de destruccion masiva en una operacion especial.
0 K 16
#5 Pivorexico *
De ahí lo del premio nobel para el hombre de paz :
"Aprecio la paz con todo mi corazón. No me importa cuántos hombres, mujeres y niños tenga que matar para conseguirla"  media
0 K 12
Malaguita #16 Malaguita
Estados Unidos va por delante de The Boys.
0 K 12
HAL9K #13 HAL9K
Mientras que no sea algo de peligrosos comunistas todo bien en yuesei.
0 K 11
Dramaba #14 Dramaba
Se la ensuciaron y quería saber quién fue o qué?
0 K 10
#10 UNX
Entonces ese congresista es socialista? :troll:
0 K 10
kinnikuman #22 kinnikuman
Tengo nazis en el Ohio
1 K 10
dogday #8 dogday
Al final, la gente intenta representar lo que ve y percibe.
0 K 10
Spirito #9 Spirito
Los EEUU no son neonazis, sino capitalistas, valga la redundancia.
0 K 9
Ainur #18 Ainur
¿Podemos ya decir que son Nazis?
0 K 9
Harkon #21 Harkon
#18 no que se ofenden xD
1 K 27
#17 esInvierno
Parece un ataque de falsa bandera...
0 K 6
Verdaderofalso #20 Verdaderofalso
#17 algún antifa entro y puso esa bandera
0 K 20

menéame