La baja natalidad en España disparará la herencia media hasta los 250.000 euros en unos 20 años

No tanto porque haya más dinero que repartir, sino porque se hará entre menos personas. Esa es una de las conclusiones que se extraen de un informe publicado este miércoles. El efecto es tan grande que, según el informe, incluso si el mercado inmobiliario se estancara por completo y los activos no se revalorizaran en los siguientes 20 años, el simple efecto de la baja natalidad elevará la herencia media de los 177.000 euros actuales a 250.000 euros, un incremento del 41%.
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Se va a encontrar con la casa de su padre y mía, la casa de su abuela, la casa de su tía (no tiene hijos), y seguramente la casa que yo herede de mis padres porque mi hermano tampoco va a tener hijos a este paso (30 y pico y sin novia) y va a heredar el campo; y mis primos uno es gay y la otra tiene 45 y no ha tenido hijos tampoco, así que no tengo más familia a la que dejársela.
Capaz que nos envenena jaja
Que espero que tarde mucho, si, pero vaya, que en algún momento ocurrirá.
Ya lo comenté hace un tiempo:
www.meneame.net/story/datos-senalan-vamos-economia-herederos-como-prin
O lo que dices, coger, venderla por 500k y pegarte la vida antes de palmarla. Se corre el riesgo de que te quedes sin dinero antes de palmarla, pero bueno.
La abuela de mi mujer casi hace eso, de haberlo hecho habría dejado a su hija y a su nieta en la puta calle así que la mujer simplemente ha decidido joderse, vivir dentro de lo normal con su pensión y ahorros (es americana) y dejarle la casa directamente a la nieta.
Pero bueno, eso son diferentes formas de ver la vida. Yo preferiría dejarle la vida arreglada a una persona que amo antes que fundirmelo porque sí.
A ver, se está hablando de nietos únicos... Si venden 1 de las 4 casas que heredan no es mayor problema vender una más
Tengo muchos conocidos así, en trabajos de sueldo medio alto (35000-40000) pero que llevan vida de millonarios porque cuentan con la herencia para quitarse pufos y préstamos en un futuro así que pasan de ahorrar.
Pero en tu anterior comentario mencionas como 5 parientes, y para ellos no es su hijo.
Comentas algo que me ha hecho recordar como se hacían las cosas en mi pueblo. Si no cuidaban en la vejez a esas tías sin descendencia... pues no había herencia.
Y no veo a muchos niños de ahora queriendo hacer eso... así que la pasta a una residencia privada.
Lo siento @andreham, pero lo mismo tu hijo no hereda ni la tuya