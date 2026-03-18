La baja natalidad en España disparará la herencia media hasta los 250.000 euros en unos 20 años

No tanto porque haya más dinero que repartir, sino porque se hará entre menos personas. Esa es una de las conclusiones que se extraen de un informe publicado este miércoles. El efecto es tan grande que, según el informe, incluso si el mercado inmobiliario se estancara por completo y los activos no se revalorizaran en los siguientes 20 años, el simple efecto de la baja natalidad elevará la herencia media de los 177.000 euros actuales a 250.000 euros, un incremento del 41%.