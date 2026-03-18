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La baja natalidad en España disparará la herencia media hasta los 250.000 euros en unos 20 años

La baja natalidad en España disparará la herencia media hasta los 250.000 euros en unos 20 años

No tanto porque haya más dinero que repartir, sino porque se hará entre menos personas. Esa es una de las conclusiones que se extraen de un informe publicado este miércoles. El efecto es tan grande que, según el informe, incluso si el mercado inmobiliario se estancara por completo y los activos no se revalorizaran en los siguientes 20 años, el simple efecto de la baja natalidad elevará la herencia media de los 177.000 euros actuales a 250.000 euros, un incremento del 41%.

| etiquetas: natalidad , españa , herencia , media
10 2 0 K 135 Natalidad
22 comentarios
10 2 0 K 135 Natalidad
angelitoMagno #1 angelitoMagno
Pues ya está, solucionado el problema de la vivienda :-P
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#2 yokitolakaka
#1 pues si, mi hijo recién nacido va a heredar 3 casas mías. Más lo que deje mi hermano (no tiene pinta de hijos ni de novia)...
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Andreham #5 Andreham
#2 Por aquí el hijo de mi socio, que es el que más cerca me cae.

Se va a encontrar con la casa de su padre y mía, la casa de su abuela, la casa de su tía (no tiene hijos), y seguramente la casa que yo herede de mis padres porque mi hermano tampoco va a tener hijos a este paso (30 y pico y sin novia) y va a heredar el campo; y mis primos uno es gay y la otra tiene 45 y no ha tenido hijos tampoco, así que no tengo más familia a la que dejársela.

Capaz que nos envenena jaja
1 K 21
angelitoMagno #6 angelitoMagno
#5 Yo más o menos igual, un montón de tías sin hijos, cuyos pisos fueron a mi padre y bueno, en algún momento, pues son varios pisos a repartir ...

Que espero que tarde mucho, si, pero vaya, que en algún momento ocurrirá.

Ya lo comenté hace un tiempo:
www.meneame.net/story/datos-senalan-vamos-economia-herederos-como-prin
2 K 35
Chinchorro #14 Chinchorro *
#5 ¿Es obligatorio dejarle las casas? ¿O puede alguien vender la suya y gastarse el dinero en viajar y disfrutar, por ejemplo? Es una pregunta seria, porque pareciera que va a heredar las casas si o si y ya está todo decidido.
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Andreham #16 Andreham
#14 Hay una opción en plan contrato de nuda propiedad con mantenimiento vitalicio, etc.

O lo que dices, coger, venderla por 500k y pegarte la vida antes de palmarla. Se corre el riesgo de que te quedes sin dinero antes de palmarla, pero bueno.

La abuela de mi mujer casi hace eso, de haberlo hecho habría dejado a su hija y a su nieta en la puta calle así que la mujer simplemente ha decidido joderse, vivir dentro de lo normal con su pensión y ahorros (es americana) y dejarle la casa directamente a la nieta.

Pero bueno, eso son diferentes formas de ver la vida. Yo preferiría dejarle la vida arreglada a una persona que amo antes que fundirmelo porque sí.
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Chinchorro #17 Chinchorro
#16 Si, claro, son formas de ver la vida. Yo por el contrario, si bien quiero que mis hijos disfruten de una buena vida y de oportunidades para obtenerla, también quiero ver que se lo merecen y se lo curran. No quiero criar gilipollas básicamente.
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#21 EISev *
#16 O lo que dices, coger, venderla por 500k y pegarte la vida antes de palmarla. Se corre el riesgo de que te quedes sin dinero antes de palmarla, pero bueno.

A ver, se está hablando de nietos únicos... Si venden 1 de las 4 casas que heredan no es mayor problema vender una más

Tengo muchos conocidos así, en trabajos de sueldo medio alto (35000-40000) pero que llevan vida de millonarios porque cuentan con la herencia para quitarse pufos y préstamos en un futuro así que pasan de ahorrar.
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#22 tropezon *
#16 Tu si, porque es tu hijo.
Pero en tu anterior comentario mencionas como 5 parientes, y para ellos no es su hijo.

Comentas algo que me ha hecho recordar como se hacían las cosas en mi pueblo. Si no cuidaban en la vejez a esas tías sin descendencia... pues no había herencia.
Y no veo a muchos niños de ahora queriendo hacer eso... así que la pasta a una residencia privada.
Lo siento @andreham, pero lo mismo tu hijo no hereda ni la tuya :troll:
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FunFrock #3 FunFrock
El estado va a tener muchisimas viviendas y los hijos no van a tener nada.
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#8 diablos_maiq
#3 más vivienda publica
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FunFrock #10 FunFrock
#8 Podria construirlas, en vez de heredarlas para que los hijos puedan disfrutar de lo que le dejaron sus padres con su trabajo
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#11 diablos_maiq
#10 ¿Hijos? ¿Qué hijos?
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FunFrock #13 FunFrock
#11 El que tengo aquí a mi lado y la que está en el salón jugando
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Laro__ #4 Laro__
Si yo dejo eso en herencia será porque habré calculado mal.
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reithor #15 reithor
Estos cálculos hacen los caseros, banqueros etc . para ver cómo quedarse el máximo posible
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alfre2 #12 alfre2
Eso cuánto es, medido en Césares y Josefs?
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#7 DenisseJoel
Es lo correcto en una sociedad meritocrática.
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#9 diablos_maiq
#7 el mérito son los padres
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#18 mstk
La herencia subirá un 41% en 20 años, la inflación un 60%.
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#20 jacinto9999
vaya mierda de plan, vas a empezar a hacer y ser tras la jubilación lo que no has hecho en tu vida. No te escondas, dèjaselo a una fundación , a la iglesia, al ayuntamiento o al estado, si tantas ganas y odio les tienes a tus herederos.
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menéame