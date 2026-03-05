Ayuso responde al ‘no a la guerra’ de la izquierda: “Les animo a irse solas y borrachas por Teherán”

Isabel Díaz Ayuso se ha posicionado claramente a favor de Washington y en contra de la decisión de Pedro Sánchez de no permitir que el ejército norteamericano use sus bases para organizar operaciones militares.La presidenta de Madrid ha sostenido que esta negativa de Sánchez, que ha acabado enfrentándole a Donald Trump, le coloca en el lado equivocado de la historia: “Les animo a ir solas y borrachas por Teherán. O, por ejemplo, con minifalda a Kabul. Ánimo. Vayan allá y llévense a sus amigos gays, a ver cuándo les van a colgar de las grúas...