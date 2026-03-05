Ayuso responde al ‘no a la guerra’ de la izquierda: “Les animo a irse solas y borrachas por Teherán”

Isabel Díaz Ayuso se ha posicionado claramente a favor de Washington y en contra de la decisión de Pedro Sánchez de no permitir que el ejército norteamericano use sus bases para organizar operaciones militares.La presidenta de Madrid ha sostenido que esta negativa de Sánchez, que ha acabado enfrentándole a Donald Trump, le coloca en el lado equivocado de la historia: “Les animo a ir solas y borrachas por Teherán. O, por ejemplo, con minifalda a Kabul. Ánimo. Vayan allá y llévense a sus amigos gays, a ver cuándo les van a colgar de las grúas...
O de Madrid mismo ...
Claro que sí, esperad cinco minutos.
El regimen de iran es una puta mierda, creo que eso poca gente lo podrá dudar, otra cosa es que los USA pueden hacer lo que les de la gana, sin un consenso en los estamentos internacionales e incluso ni un consenso de su propio congreso, solo porque tienen que ayudar a Israel o por sus propios intereses económicos.
Si estamos de acuerdo, en que se debe liberar a todos los paises de regímenes de mierda, entonces primero se debe decidir en la ONU, segundo tiene que haber planes para el pais, y tercero no pueden ir a por los civiles, y aun asi nunca ha salido del todo bien.
Esto no es una peli de marvel
El resto del mundo tiene mas claro, que es por beneficios.
Es un régimen de mierda, como lo era aquí el franquismo, pero igual que aquí había mucho meapilas lameculos y que aún los ves ahora, en Irán tb.
En iran, no se lo que piensan, supongo que habra de todo.
Menudo asco de persona la tipa esta...
Estoy hasta los cojones de está bocschancla referente de los unineuronales derechistas españoles.
Y ojalá llegara uno para Netanyahu y otro para Trump.
Lo digo en serio, puestos a hacer ese experimento, estoy seguro que una mujer sola y borracha duraria mas en Teheran que en Miami
(Para despistados, en Israel los fundamentalistas religiosos que mandan por allí han asesinado a miembros de la comunidad LGTB o por ejemplo las IDF torturan a las personas trans negándoseles el acceso al tratamiento si estando en edad de reclutamiento rechazan hacer el servicio militar)
Asi que nada.
Derroquemos todos los régimenes donde la población LGTB sea perseguida: Irán, Israel, EEUU, EAU, Qatar, Bahrain, Comunidad de Madrid (legalizaron la tortura a la comunidad través de la mal llamadas terapias de conversión).