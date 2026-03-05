edición general
Ayuso responde al ‘no a la guerra’ de la izquierda: “Les animo a irse solas y borrachas por Teherán”

Isabel Díaz Ayuso se ha posicionado claramente a favor de Washington y en contra de la decisión de Pedro Sánchez de no permitir que el ejército norteamericano use sus bases para organizar operaciones militares.La presidenta de Madrid ha sostenido que esta negativa de Sánchez, que ha acabado enfrentándole a Donald Trump, le coloca en el lado equivocado de la historia: “Les animo a ir solas y borrachas por Teherán. O, por ejemplo, con minifalda a Kabul. Ánimo. Vayan allá y llévense a sus amigos gays, a ver cuándo les van a colgar de las grúas...

ipanies #1 ipanies *
Calla imbécil que estás haciendo el puto ridículo!! MAR te está haciendo la cama...
18
HeilHynkel #4 HeilHynkel
También pueden probar en Riyhad.
12
arcangel2p #36 arcangel2p
#4 O ciertos barrios de Tel-aviv o Jerusalén
2
HeilHynkel #37 HeilHynkel
#36

O de Madrid mismo ...
0
sorrillo #9 sorrillo *
Claro claro, ahora resulta que EEUU va allí por los derechos de las mujeres, que se vaya Ayuso a pasear por Afganistán, el anterior juguete roto de EEUU.
9
lameiro #8 lameiro
¿Entonces hay que bombardear Arabia Saudí?
7
karakol #10 karakol
¿Puede ser más miserable?

Claro que sí, esperad cinco minutos.
5
ExLibris #6 ExLibris
Israel Díaz Abuso, hija de fruta!
5
#30 malditopendejo
#6 sin eufemismos....es una hija de puta.
2
A.more #17 A.more
En Madrid se está mejor. Ella y su Miguel Ángel van borrachos todo el día y no le dicen nada ni los jueces
5
hazardum #11 hazardum
Hay una falsa dicotomia en estos ambitos, solo por intereses políticos.

El regimen de iran es una puta mierda, creo que eso poca gente lo podrá dudar, otra cosa es que los USA pueden hacer lo que les de la gana, sin un consenso en los estamentos internacionales e incluso ni un consenso de su propio congreso, solo porque tienen que ayudar a Israel o por sus propios intereses económicos.

Si estamos de acuerdo, en que se debe liberar a todos los paises de regímenes de mierda, entonces primero se debe decidir en la ONU, segundo tiene que haber planes para el pais, y tercero no pueden ir a por los civiles, y aun asi nunca ha salido del todo bien.

Esto no es una peli de marvel
4
#28 Toponotomalasuerte *
#11 solo un imbécil a día de hoy piensa que EEUU hace algo por alguien que no sea en su propio beneficio... Lo de la libertad es una excusa para subnormales. Véase Iraq, libia, Afganistán, Siria, Jordania y ahora irán.... Como estaba antes y como ahora? O Venezuela, donde no cambio nada más que el robo de petroleo y el fin del bloqueo, el régimen es el mismo, pero los meapilas ya están contentos.
2
hazardum #29 hazardum
#28 Pues lamentablemente muchos piensan, sobre todo allí, que trump hace esto por salvar el regimen de iran, como si fuera el capitan america.

El resto del mundo tiene mas claro, que es por beneficios.
1
#33 Toponotomalasuerte
#29 quien piensa eso allí??? Tenemos una visión patéticamente occidental de las cosas. La oposición y algunas minorías, pero la gran mayoría de irán, que son 90 millonazos de personas, apoya el régimen... En Irán, en Kuwait, en Qatar, en bahreim, en Iraq, en Yemen, en Líbano, en Pakistán y en todo el mundo islámico chiita apoyan el régimen islámico de iran.
Es un régimen de mierda, como lo era aquí el franquismo, pero igual que aquí había mucho meapilas lameculos y que aún los ves ahora, en Irán tb.
0
hazardum #34 hazardum *
#33 Con alli, me referia a USA, ayer enviaron una noticia del dailymail, y vi los comentarios, muchos anglos (sobre todo de uk, pero tambien de usa), y asusta.

En iran, no se lo que piensan, supongo que habra de todo.
0
#35 Toponotomalasuerte
#34 yo tengo abierto el canal 12 israelí y carmel news, y lo miro tanto como meneame, y da vergüenza su punto de vista.
1
PaulDurden #14 PaulDurden
No hace falta irse tan lejos, ni estar borracha... Con pasarse por la sede del PP en Móstoles es suficiente.
Menudo asco de persona la tipa esta...
4
#13 Suleiman
Leyendo los post veo a mínimo dos que las neuronas las perdieron hace tiempo. Soltando gilipolleces y apoyando las chorradas que suelta .. Yo creía que no había gilipollas que siguieran este discurso, pero veo que me equivocaba.
3
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Vete tu al frente en Ucrania.
2
JackNorte #15 JackNorte
En Abu dabi con el emerito seguro que estan mejor , cuando el argumento se jode cuando cambias de barrio.
2
#7 laruladelnorte
Sobre las miles de muertes de su amigo el genocida no dice nada...
2
Kleshk #18 Kleshk
Realmente esta tía está ida
1
Chinchorro #25 Chinchorro
Poco apoya a los asesinos de niños para lo guapa que es.
1
wata #31 wata
De verdad...que hartura de persona!
Estoy hasta los cojones de está bocschancla referente de los unineuronales derechistas españoles.
1
A.more #21 A.more
Que este gusano este presidiendo una comunidad de mi país me causa verdaderas náuseas.
1
#24 josiahallen
Creo que hay un script de greasemonkey para no ver las noticias que mencionen al "ayuso"
1
#12 eipoc
Borracha no encontrarás a ninguna, pero sola pueden andar por Irán a cualquier hora de la noche las mujeres. Hay mucha más seguridad que en la decadente Madrid.
1
#38 mcfgdbbn3 *
Razonamientos de la #PimPamPún para mentes de pensar poco, o sea, mentes de PimPamPún.
0
#22 MenéameApesta
O puede ir ella a EeUu, con su nivel de inglés acaba en Guantanamo.
0
asola33 #27 asola33
Yo digo "No a la guerra". Pero SI al pepino que se cargó a los ayatolas.
Y ojalá llegara uno para Netanyahu y otro para Trump.
0
reithor #26 reithor
Sorprende que incluya "borracha" en las condiciones, ya que parece que la ultima vez que fue sobria iba a los debates de el cascabel al gato.
0
arturios #32 arturios
Si claro, IDA, para que te bombardeen los americanos, no te jode :ffu:
0
reithor #16 reithor
Menudo chorzo verbal ha soltado. Es injustificable un ataque unilateral a otro país. Aquí y en Teherán, Kabul o Estambul.
0
kumo #5 kumo
Enseguida arman la sumud caravana a Teheran.
0
#19 Alcalino
Yo animo a Ayuso a irse sola y borracha a Miami.

Lo digo en serio, puestos a hacer ese experimento, estoy seguro que una mujer sola y borracha duraria mas en Teheran que en Miami
0
A.more #23 A.more
#19 borracha va todos los días pero tiene guardaespaldas. Deben ser sanguijuelas para ser guardaespaldas de una babosa
0
qwertyTarantino #20 qwertyTarantino
Si el argumento vale de una dirección vale del otro y en realidad lo que acaba de hacer Ayuso es hacer un llamamiento internacional a derrocar al régimen sionista de Israel y casi casi el suyo propio.
(Para despistados, en Israel los fundamentalistas religiosos que mandan por allí han asesinado a miembros de la comunidad LGTB o por ejemplo las IDF torturan a las personas trans negándoseles el acceso al tratamiento si estando en edad de reclutamiento rechazan hacer el servicio militar)
Asi que nada.
Derroquemos todos los régimenes donde la población LGTB sea perseguida: Irán, Israel, EEUU, EAU, Qatar, Bahrain, Comunidad de Madrid (legalizaron la tortura a la comunidad través de la mal llamadas terapias de conversión).
0
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
a alguna habran metido en la Cristobal Colon que va ya rumbo a Chipre imagino :popcorn:
0

