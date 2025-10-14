·
7
meneos
40
clics
Ayuso rechaza las lecciones "de machito" de Sánchez sobre el aborto: "He sufrido la pérdida de dos bebés"
"¿Quién se cree para hablar en nombres de todas las mujeres?", se ha preguntado
|
etiquetas
:
ayuso
,
lecciones de machito
,
sánchez
,
aborto
#4
lonnegan
También perdiste 7291 ancianos, psicópata
20
K
237
#1
pepel
Será por la calidad corrupta del semen.
6
K
85
#8
Jodere
#1
Los años no perdonan, ya esta menopausica.
0
K
9
#12
pepel
#8
Dime quién es tu oculista, porque yo no veo el microblogging.
1
K
11
#21
Jodere
#12
Tu que eres un proteston y un .......
0
K
9
#3
roca
Masa tonta no puede ser. Dios no quiere que seas madre, no lo entiendes
4
K
50
#7
pepel
*
#3
Sería terrible reproducir una copia de ella, aunque sea de mala calidad.
0
K
20
#5
cenutrios_unidos
A lo mejor es que Dios le está diciendo algo a Ayuso...
2
K
35
#17
Veelicus
#5
Si, que la naturaleza es sabia
2
K
32
#11
Leon_Bocanegra
Cuando el otro día le preguntaron al alcalde de Madrid por el tema de el falso síndrome del que querían informar a las mujeres y respondió literalmente:
"Estoy convencido de que las españolas están más preocupadas por el fallo de las pulseras telemáticas" , le dijiste eso de: "Quién se cree para hablar en nombres de todas las mujeres?"
No.
Pues eso...
2
K
26
#15
Milmariposas
No ha perdido ningún bebé. Ha perdido fetos. Bebé es cuando ya han nacido. Aunque tiene dificultades en definir: "ha perdido bebés = ha sufrido abortos", "ha aplicado protocolos = han muerto 7291 personas (total se iban a morir igual)"
1
K
20
#2
anamabel
le ha faltado añadir "Y por eso me encanta cuando la sanidad pública se degrada y los ultracatólicos le tocan las narices a las mujeres"
1
K
16
#9
HeilHynkel
Será que diosito no quiere que se reproduzca.
0
K
16
#18
Suleiman
Ahora utiliza sus abortos para hacer política, más bajo no puede caer....
0
K
13
#16
ombresaco
He sufrido dos abortos involuntarios, por eso hago todo lo que puedo para que el resto de las mujeres no tengan libertad de elegir. Pero es Pedro Sánchez el que elige por nosotras
0
K
11
#20
ElRelojero
Joder, nadie quiere nacer de ella.
0
K
10
#10
Feliberto
Tiene suerte que es una psicópata y se la suda.
0
K
10
#19
eipoc
#10
quizás venga por ahí su comportamiento de neurótica.
0
K
11
#14
Virusaco
Señora que si quiere bolsa.
Salu3
0
K
9
#6
Jodere
Nadie tiene la culpa si su cuerpo ya no esta para procrear, nada mas que ira y maldad tiene ella.
0
K
9
#13
oceanon3d
*
Ha tenido dos perdidas lo siento mucho por ella si eran deseados- ¿Pero esta cediendo esta desquiciada que reorienta sus políticas publicas, y puede hasta cometer ilegalidades, en un ejercicio de transposicion basado en sus malas experiencia personales?
Como una pu** cabra. Que el gobierno le de un apercibimiento legal por incumplimiento y si no cumple ya sabéis; a Torra por unos lazitos lo inhabilitaron para cargo publico.
PD:
¿los políticos tienen algún control periodico del estado mental para ver si son aptos para los cargos que ocupan? .... porque esta niña esta mas palla que paca.
0
K
8
#22
meroespectador
*
Y por eso es importante la investigación en ese área, que se hace con fecundaciones in vitro y muchas prueba, desechando muchos embriones (la cantidad puede ser inmensa) también en el proceso, para que las mujeres que desean ser madres y no pueden tengan la garantía de éxito aportado por la ciencia.
De todas formas lo que esta señora pide es un milagro.
0
K
7
Ver toda la conversación (
22
comentarios)
