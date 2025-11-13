·
6
meneos
14
clics
Ayuso llama inquiokupa a Sánchez
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "inquiokupa" durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid
|
etiquetas:
:
ayuso
,
sánchez
,
inquiokupa
6
0
3
K
34
actualidad
33 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
Otrebla8002
Que elocuencia, que estilo, que educación, que respeto, que argumentos........ Yo creo que en el bar de mi barrio, el tapicero, fontanero, paleta, o cualquiera, tiene más educación que la chabacana está de Ayuso.
Y esto es la derecha de este país.
6
K
85
#32
Olepoint
#6
Tioooo, deja tranquilos a los curritos de tu barrio, no seas tan cabrón con ellos y los metas en la misma comparación que Ayuso. Bueno, salvo que sean fachapobres que voten a la mierda de persona que se hace llamar Ayuso.
0
K
7
#3
reivaj01
Poco llama pa lo guapa que es
1
K
26
#4
fareway
Está desquiciada en fase de mudanza. Creo que intuye la hostia que se le viene encima e intenta vomitar lo poco que le queda por vomitar. Va a salir y no por la puerta principal.
0
K
13
#8
mrM4
#4
ella obtiene techo a cambio de dar su cariño ¿Cómo se llamaba eso?
0
K
11
#13
devilinside
#8
¿Ser una mantenida?
0
K
12
#22
PerritaPiloto
#4
#8
#13
A cambio de cariño no. La marquesa de Quirón paga el alojamiento y lo paga bien, pero con el dinero de los madrileños.
Así que yo lo llamaría quid pro quo.
1
K
21
#30
devilinside
#22
Bueno, siguiendo al clásico se puede denominar como una dama de afectos negociables
0
K
12
#16
vviccio
El ático no se paga solo.
0
K
12
#14
devilinside
Unos palillitos le vendrían bien. Los solysombras los pone MAR
0
K
12
#11
JackNorte
Es que no le ha pagado ningun sobre a ella como tienen costumbre en el pp
0
K
12
#2
ChatGPT
Qué pena que tengamos representantes de este nivel, se vulgariza y desprecia a algo tan importante como la Política (con mayúsculas). Y luego la sociedad va detrás.. (o delante?)
0
K
11
#27
elsnons
*
Mas votos más mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid para el PP y su presidenta Ayuso a cada envío que se sube a Menéame . Todo el que quiere poner a Ayuso en entredicho más pronto que tarde acaba defenestrado .
Pablo Casado, Pablo Iglesias, Inés Arrimadas y todo su partido y ahora está el Fiscal General del Estado en lista de espera junto a todo el gobierno de coalición , tiempo al tiempo.
0
K
11
#24
Kantinero
Isabel di la verdad, estas coladita por el Perro y él no te hace ni puto caso
0
K
11
#7
Skiner
#0
Estaría bien dejar de publicar bobadas que dice esta señora que no aportan nada.
1
K
11
#10
Leon_Bocanegra
#7
está señora no es Antonia Pérez, directora de la sucursal de un banco en valdemorcilla de abajo. Es la presidenta de la capital de España.
2
K
21
#12
Skiner
*
#10
Y dice estupicedes no hay que reirle la gracia y darle bombo y platillo
Cuando haga algo que sea destacable por favorecer a los ciudadanos con sus politicas, entonces publicas lo que quieras.
Mientras tanto, esto es simple basura a propósito para llenar minutos y espacio porque le interesa, si le sigues el juego eres su cómplice.
¡Despierta!
0
K
8
#15
Leon_Bocanegra
*
#12
no veo que yo le esté riendo la gracia. Y no veo que comentar que con sus comentarios está vomitando mierda, sea ser su cómplice. Habrá incluso quien piense que intentar silenciar estás noticias para que nadie vea lo hija de perra que puede llegar a ser, es más parecido a ser su cómplice.
0
K
9
#19
Skiner
*
#15
Hay un dicho que reza así: Si a un tonto le ries sus tonterías lo haces más tonto todavía.
Un poco de criterio por favor, estoy agotado de gente que publica cosas irrelevantes que solo le interesan a la protagonista.
NO aporta nada a la sociedad.
Cuando publiques algo procura que sea algo de lo que hacen que es lo importante para la gente.
0
K
8
#20
Leon_Bocanegra
#19
el voto irrelevante está entre las opciones de voto.
0
K
9
#23
Skiner
*
#20
Esta más que votado como irrelevante, solo me gustaría que antes de publicar reflexiones un momento y sencillamente te lo ahorres.
El objetivo es hacer de este lugar algo mejor no un estercolero, gracias.
0
K
8
#26
Leon_Bocanegra
*
#23
y por qué no empiezas a hacer de este sitio un sitio mejor enviando noticias tu mismo? Que llevas 6 envíos en tres años.
No es que yo lleve muchos más, pero no voy dando lecciones a los demás de como hacer de este un sitio mejor.
0
K
9
#28
Skiner
#26
Publico lo que me parece interesante. Y nada que sean insultos hacia nadie.
Un poco de modestia va bien.
"He estado desafortunado" la próxima vez le dare una vuelta antes de contribuir a la dinámica de insultos vacios para tapar la corrupción de esta señora.
0
K
8
#29
Leon_Bocanegra
#28
así que en tres años solo 6 noticias te han parecido interesantes, pero te permites dar lecciones a los demás sobre lo que es interesante o no lo es.
Venga, hasta aquí... Ya basta de aguantar tu superioridad. Que usted lo pase bien.
0
K
9
#31
Skiner
#29
No has entendido nada, no tengo ninguna superioridad de nada.
Pero viendo tu perfil y lo que vas publicando...
Te retratas sólo.
0
K
8
#33
Leon_Bocanegra
#31
nada, que no hay manera. A ver si poniéndolo en negrita.
Venga, hasta aquí... Ya basta de aguantar tu superioridad. Que usted lo pase bien.
0
K
9
#17
Mala
#10
No , no es Antonia pero, como ya he dicho en otras ocasiones, hay quien no sabe el nombre del presidente de su CA o del ministro X, pero todo el mundo saabe quien es la presidenta de la CA de Madrid. ¡Que hablen de mi aunque sea mal
0
K
10
#18
Leon_Bocanegra
#17
el voto "irrelevante" está entre las opciones de voto.
0
K
9
#1
Leon_Bocanegra
*
Esta nerviosa por lo del fiscal y ha vomitado más mierda, pero me da cosica subir enlaces de el inmundo
Aquí lo dejo por si algún delay quiere subirlo
www.elmundo.es/madrid/2025/11/13/69159af5fc6c8323248b45b5.html
0
K
9
#5
oceanon3d
Felicidades peperos. Dicen que los lideres son el reflejo de sus votantes; todo lo que pienso de vosotros es un acierto sin margen de error.
0
K
9
#9
Graffin
Hay que dar slogans fáciles que gritar a sus acólitos. Si tienen más de 4 palabras no lo retienen. No dan para más.
0
K
8
#25
marcotolo
hoy la fruta de ayuso venia con mas vitaminas de lo normal
0
K
6
#21
Aas59
Para estos fachas cualquiera que llegue a un cargo político es un ocupa, porque esos cargos les corresponden por naturaleza.
0
K
6
