Ayuso anuncia otro viaje a Estados Unidos tras acusar a Sánchez de “aislar” a España

Ayuso anuncia otro viaje a Estados Unidos tras acusar a Sánchez de “aislar” a España

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inicia este fin de semana un viaje oficial a Nueva York que s se prolongará durante tres días. Se trata de su sexta visita institucional a Estados Unidos.

Comentarios destacados:    
Tkachenko
Me resulta inconcebible que ésto pueda dar votos a la tarada, pero de sus seguidores se puede esperar todo ya ¬¬  media
4
MiguelDeUnamano
#4 Ponerse del lado de pederastas y genocidas le da votos, pero no vayamos a decir que son unos malnacidos, que hay quien se siente insultado por ello.
2
autonomator
#4 está donde está por el egoísmo, la ineptitud y la falta de valentía de la izquierda madrileña. Y sí, meto en ese saco también al PSOE madrileño.
Y no olvidemos a los que se quedaron en casa por lo de la pureza y tal.

... pero que este la gente tranquila que aquí en MAdriz no aprendemos y en las siguientes pasará lo mismo, cada uno tocando en su tono.
0
Supercinexin
La verdad es que en algún momento, una persona normal debería plantearse algo sobre su propia dignidad. Es decir, vale que seas facha, vale que estés buena, vale que los jueces del Reino de Mandril te lo afinen todo... pero coño, al menos di que NO a ir a comerle el rabo al Hitler del siglo XXI que está intentando exterminar a etnias enteras en Oriente Medio y al cual odia prácticamente todo el planeta excepto cuatro tarados.

Podría dañar a Sánchez y a la izquierda de otras maneras menos…
3
#13 Eukherio
#11 Con este tema ya vi a varios de derechas diciendo: hay vida más allá de llevarle la contraria a Sánchez. Lo de meterse en guerras por pelotear a los americanos aquí dejó mal recuerdo.
1
Verdaderofalso
Igual estamos ante la presidenta más viajera de la historia
3
ronko
#1 Menos en el despacho currando, en todos lados.
1
Un_señor_de_Cuenca
#1 A ver si lo mismo acaba en manos del ICE y la enchironan unos días.
1
pepel
A Mara Lago, a chupar el culete a Trump.
3
XtrMnIO
Living la vida loca, menudas fiestas se monta la Marquesa de Quirones.

Cuánto cuesta este viaje en sueldos de sanitarios?
2
HeilHynkel
Que se la quede el Trumpetas.
1
Rogue
Ojalá la cace el CIE
1
Sergio_ftv
Una afrancesada del siglo XXI, con todo el atraso que ello muestra. Y encima poco preparada porque su nivel de inglés es bastante precario, es decir, va a provocar mofas entre los clasistas con los que se va a relacionar.
1
elgranpilaf
Chupapollaaaaaaaaas!!!!
1
Iruñakis
La patriotera más antipatriota de este país. Sabéis que va a confabular en contra de nuestro gobierno, como lo ha hecho en otras ocasiones, no?
Ahora mismo es una oportunidad de oro para sus intereses aprovechar la animadversión del agente naranja contra el presidente del país y hacer daño. Si eso no es ser una rastrera vendepatrias ya me diréis qué es.
1
#5 concentrado
Hace bien, los negocios hay que cuidarlos de cerca :troll:
0
#15 Emotivo
Hay que controlar las cuentas.
1
SantanaS
#15 tiene que firmar unos papeles
0
ContinuumST
Igual es para evitar el 8M... O no, quién sabe.
0
Dene
Vacaciones pagadas, otra vez
0
#12 Eukherio
Que vaya a Qatar, a dar seguridad a los ex-pats.
0
#22 OTANASIA
¡Qué afán de protagonismo tiene la fruta! Dudo que ningún cargo REGIONAL europeo se las dé de tanto. Que se la queden, y de regalo le mandamos a Abascal, otro de los grandes "abrillantabolas" de Trump.
0

