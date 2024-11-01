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El Ayuntamiento de Lérida en manos del PSC prohibirá el burka en la calle y las dependencias municipales

El Ayuntamiento de Lérida en manos del PSC prohibirá el burka en la calle y las dependencias municipales

El Ayuntamiento de Lérida, a través de su alcalde, Fèlix Larrosa (PSC), ha adelantado este martes la intención de prohibir en la localidad llevar el rostro completamente cubierto en la vía pública y en las dependencias municipales. La medida, incluida en la nueva normativa que incluye sanciones económicas, va dirigida directamente al uso del burka y el niqab en Lérida, prenda que sí podrá seguir utilizándose en los espacios religiosos.

| etiquetas: psoe , lérida , burka , prohibido , niqab , psc
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24 comentarios
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Comentarios destacados:      
#17 lamonjamellada
Como mujer de izquierdas, me alegran medidas de este tipo. Ya lo siento pero no, el burka no es una opción. Punto.
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Kantinero #5 Kantinero
la intención de prohibir en la localidad llevar el rostro completamente cubierto en la vía pública y en las dependencias municipales
Me parece muy bien, si quieren ocultar el rostro completamente que se pongan un casco de moto
3 K 39
#14 Ominous *
Me parece de puta madre. Prendas ultra-machistas fuera.
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JohnnyQuest #16 JohnnyQuest
Lo siento por los bien pensantes, pero uno no es libre de elegir qué función política tiene un símbolo en un marco cultural e histórico dado. Da igual lo que el individuo sienta, todo es política. Todas las religiones tienen el potencial de mutar en evangelismo político, y el islam más conservador lleva en apogeo muchos años. Ese símbolo es un recordatorio a todas las mujeres de origen musulmán de que son libres de llevar el cabello al aire solo por ahora. No, gracias. Ni burkas, ni pollos, ni cruces gamadas, ni oraciones enfrente de clínicas. Menos progresismo neoliberal y más gulag.
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MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
Supongo que el casco de moto integral también quedará prohibido en la vía pública
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JohnnyQuest #20 JohnnyQuest
#3 No sé… crees que la gente que vaya sin casco va a recordar que hay gente que quiere imponer que todos lleven casco?
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#22 lamonjamellada
#3 la comparación con un casco es tan falaz que hasta da pereza discutirla.
Vamos a ser adultos. Hay símbolos que lo único que buscan es denigrar, humillar y negar al 51% de la población. En serio te parece aceptable en un estado de bienestar y derecho?
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MoñecoTeDrapo #23 MoñecoTeDrapo
#22 yo no hago ninguna comparación. Dicen textualmente que se prohíbe "llevar el rostro completamente cubierto en la vía pública".
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madeagle #12 madeagle
Los putos fachas del psoe
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Shuquel #2 Shuquel
Si no está prohibido ir desnudo por la calle ¿Cómo van a poder prohibir ir vestido entero?
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#7 La_Conquista_Del_Mundo *
#2 jajaja, si, es así, esto es ser más papista que el papa. Da vergüenza ajena. Será que no tienen problemas más urgentes que atender. :wall:
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Shuquel #11 Shuquel *
#7 Ahora entiendo
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#15 La_Conquista_Del_Mundo
#11 No te molestes, de echo vote positivo tú comentario. Un saludo.
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#24 reinius
#7 es una medida populista en respuesta a un problema de inseguridad creciente en la ciudad, son incapaces de adoptar medidas serias ni gestionar conflictos. Esta ciudad tiene unos políticos nefastos, el alcalde no pudo sacar los presupuestos adelante porque se quedo sin apoyo de los socios, aunque después siguieron tramite porque la oposición fue incapaz de sacar adelante una moción por falta de apoyos. Mientras tanto es una de las ciudades de España con el IBI más alto, con una gestión…   » ver todo el comentario
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cosmonauta #1 cosmonauta
¿Que es Lérida?
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#10 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Puede ser la ciudad que es capital de la provincia homónima española;
la provincia de Lérida, en España;
Lérida, municipio del departamento colombiano del Tolima.
Lerida, cabecera del Área No Municipalizada de Pacoa, Vaupés en Colombia.
es.wikipedia.org/wiki/Lérida_(desambiguación)

Pero creo que se refiere a la ciudad de España :troll:
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cosmonauta #13 cosmonauta *
#10 Hostia, pues no lo ubico. Me parece tan raro es topónimo como llevar un burka.
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JohnnyQuest #18 JohnnyQuest
#1 Una cosa como Londres o Gerona, me han dicho.
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earthboy #21 earthboy
Deberia de prohibirse cualquier elemento que cubra u oculte la cara en público. A todo el mundo, independientemente de su credo, origen o trabajo en las FSE.

#1 Creo que es el lugar en el que se desarrollan los hechos de la noticia.
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SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
¿Y si hace frío te jodes?
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Priorat #6 Priorat *
Yo espero que prohiban los pantalones cortos y las chanclas. Son de muy mal gusto. De paso que obliguen, como en Japón en multitud de sitios, a taparse los tatuajes. También son de muy mal gusto. Al menos en dependencias publicas.
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CarlosGoP #9 CarlosGoP
#6 blanqueando la sumisión religiosa femenina?
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Ovlak #8 Ovlak
Larrosa ha explicado que la medida se adopta «en el marco del civismo y el derecho de las mujeres» y, por lo tanto, trata de evitar que las mujeres lleven la cara cubierta por obligación.
Y para proteger a las mujeres que llevan la cara cubierta por obligación, no se les ha ocurrido mejor idea que multarlas con hasta 750 euros. Después nos extraña que haya quien considere coherente bombardear escuelas llenas de niñas para liberar a la mujer en Irán.
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bronco1890 #19 bronco1890
Lo que menos les importa es el burka: saben que si no se distancian muy mucho de ciertos planteamientos en las próximas elecciones Silvia Orriols se los come con patatas.
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menéame