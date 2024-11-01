El Ayuntamiento de Lérida en manos del PSC prohibirá el burka en la calle y las dependencias municipales

El Ayuntamiento de Lérida, a través de su alcalde, Fèlix Larrosa (PSC), ha adelantado este martes la intención de prohibir en la localidad llevar el rostro completamente cubierto en la vía pública y en las dependencias municipales. La medida, incluida en la nueva normativa que incluye sanciones económicas, va dirigida directamente al uso del burka y el niqab en Lérida, prenda que sí podrá seguir utilizándose en los espacios religiosos.