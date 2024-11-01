El Ayuntamiento de Lérida en manos del PSC prohibirá el burka en la calle y las dependencias municipales

El Ayuntamiento de Lérida, a través de su alcalde, Fèlix Larrosa (PSC), ha adelantado este martes la intención de prohibir en la localidad llevar el rostro completamente cubierto en la vía pública y en las dependencias municipales. La medida, incluida en la nueva normativa que incluye sanciones económicas, va dirigida directamente al uso del burka y el niqab en Lérida, prenda que sí podrá seguir utilizándose en los espacios religiosos.
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Me parece muy bien, si quieren ocultar el rostro completamente que se pongan un casco de moto
Vamos a ser adultos. Hay símbolos que lo único que buscan es denigrar, humillar y negar al 51% de la población. En serio te parece aceptable en un estado de bienestar y derecho?
la provincia de Lérida, en España;
Lérida, municipio del departamento colombiano del Tolima.
Lerida, cabecera del Área No Municipalizada de Pacoa, Vaupés en Colombia.
es.wikipedia.org/wiki/Lérida_(desambiguación)
Pero creo que se refiere a la ciudad de España
#1 Creo que es el lugar en el que se desarrollan los hechos de la noticia.
Y para proteger a las mujeres que llevan la cara cubierta por obligación, no se les ha ocurrido mejor idea que multarlas con hasta 750 euros. Después nos extraña que haya quien considere coherente bombardear escuelas llenas de niñas para liberar a la mujer en Irán.