El ataque de EE UU en Venezuela abre una nueva época de intervenciones en América Latina

La nueva estrategia de seguridad nacional de Trump pone el principal foco geopolítico en el continente americano y reclama que contribuya a frenar la inmigración, el narcotráfico y el avance de China.

gale #1 gale
Trump dijo antes de las últimas elecciones que iba a estar pendiente de los problemas de USA y que no iba a hacer caso a lo que ocurriera fuera de su país. Está haciendo justo lo contrario. Está siendo muy intrusivo en los asuntos de fuera de USA.
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#1

Cuando tienes el país hecho una mierda, buscas un enemigo fuera para llamar la atención.
placeres #6 placeres *
#1 No creo que se haya desviado tanto del objetivo de resolver problemas de USA, simplemente patio trasero no puede crear problemas o recibirá un palo.

Trump con el lema Make America Great Againrecordando del aislacionismo histórico que tambien venia con la Doctrina Monroe de"América para los americanos". América es todo el continente y americanos solo los estadounidinenses"
#7 Tronchador.
#6 América es todo el planeta, ahora quieren extraer el crudo de Venezuela porque necesitan más.
#9 Mustela
#6 Si los problemas del patio trasero los ha creado el propio imperialismo norteamericano de origen anglosajón...
Arkhan #8 Arkhan
#1 Si quiere reconocer que los problemas que tiene que resolver le vienen de fuera va a hacer lo que le plazca para evitar que esos problemas se trasladen a su país.

Es lo que está reconociendo como solución. Luego ya veremos si arreglan algo con esa política.
Meneador_Compulsivo #2 Meneador_Compulsivo
Después Cuba, Nicaragua y Groenlandia.
Dene #3 Dene
Estrategia de seguridad nacional ??? Mas bien estrategia de robos y asesinatos internacionales
jacm #5 jacm
Ya puestos podemos retroceder más en el tiempo.
En 1936 empezaron las intervenciones alemanas en Europa y ya sabéis como terminaron.
#13 XXguiriXX *
El ataque de EE UU en Venezuela abre una nueva época de intervenciones en América Latina todo el mundo. Ningún presidente, sea democrático o no, estará a salvo ahora. La gente no se da cuenta del efecto psicológico que esto causará, que repercute indirecta y significativamente en sus ciudadanos. Oficialmente una nueva era de fascismo se ha iniciado.
meneantepromedio #14 meneantepromedio
#13 ¿Naciste ayer? Porque detrás de tu casa, en Ucrania, se libra una guerra desde hace 4 años...
IkkiFenix #12 IkkiFenix
Y el país lo apoya desde 2002.
Escafurciao #11 Escafurciao
Ya no necesitan de la fruit company.
#10 cocococo
Pensé que empezaba la Tercera Guerra Mundial, compré diez paquetes de palomitas de maíz..., pero resulta que solamente fue una escaramuza para llevarse al Maduro, no habrá guerra ni nada. Pensaba que iban a intervenir en España también.

Empezamos bien el año, nos obligan a llevar la baliza V16, si vas a pescar tienes que usar una aplicación móvil obligatoria, compras palomitas y se caducan sin que pase nada, vaya cosa.
