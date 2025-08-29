edición general
Asturxules, el proyecto de dos jóvenes gijonesas que acerca el asturiano a las nuevas generaciones

Conservar el asturiano, darlo a conocer y acercarlo a la gente joven a través de las redes sociales son los objetivos principales de Asturxules, un nuevo proyecto digital desarrollado por dos gijonesas, Marina García, de 23 años, y Elena Álvarez, de 25. Ambas jóvenes son graduadas en Filología Hispánica y tienen la especialidad de asturiano. Además, han estudiado el máster del Profesorado en la Especialidad del Asturiano y trabajan como normalizadoras lingüísticas.

3 comentarios
#2 Chuache_cientifico
Leí erróneamente "astursexuales" xD.
#1 guillersk
¿ Como se dice "bro" en asturiano?
#3 cocococo
#1 Broiño.
