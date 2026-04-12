Así es hoy la vida de 'El Piraña', de Verano Azul

Miguel Ángel Valero, el inolvidable Piraña de 'Verano Azul', se convirtió en uno de los niños más populares del país gracias a la mítica serie dirigida por Antonio Mercero. Con apenas ocho años, este madrileño pasó de hacer vida en el barrio de Chamberí a formar parte de un fenómeno televisivo sin precedentes. Sin embargo, su vida tomó un rumbo inesperado, lejos del mundo del espectáculo. Se licenció en teleco y hoy día es profesor universitario. Su trabajo se ha centrado especialmente en el desarrollo de soluciones tecnológicas accesibles.