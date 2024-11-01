Arqueólogos abren una cueva en Gibraltar sellada hace 40.000 años que podría reescribir la historia de los neandertales

El Complejo de Cuevas de Gorham, situado en la costa de Gibraltar, ha sido objeto de excavaciones arqueológicas en las que se han descubierto artefactos que documentan una rica cultura y los hábitos cotidianos de sus antiguos habitantes. Además, los investigadores hallaron un sistema de cuevas y una cámara oculta que había permanecido sellada durante 40.000 años. Los suelos de la cueva también presentan grabados con patrones geométricos.
| etiquetas: arqueólogia , gibraltar , neandertal , gorham
