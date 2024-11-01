edición general
10 meneos
58 clics
Arqueólogos abren una cueva en Gibraltar sellada hace 40.000 años que podría reescribir la historia de los neandertales

Arqueólogos abren una cueva en Gibraltar sellada hace 40.000 años que podría reescribir la historia de los neandertales

El Complejo de Cuevas de Gorham, situado en la costa de Gibraltar, ha sido objeto de excavaciones arqueológicas en las que se han descubierto artefactos que documentan una rica cultura y los hábitos cotidianos de sus antiguos habitantes. Además, los investigadores hallaron un sistema de cuevas y una cámara oculta que había permanecido sellada durante 40.000 años. Los suelos de la cueva también presentan grabados con patrones geométricos.

| etiquetas: arqueólogia , gibraltar , neandertal , gorham
7 3 0 K 179 paléame
9 comentarios
7 3 0 K 179 paléame
#1 soberao
El AS, esa revista de ciencia...
1 K 33
devilinside #2 devilinside
#1 Ya estamos demonizando medios
2 K 33
#4 concentrado
#1 AS, ese periódico deportivo que copia noticias de otros medios del mismo grupo editorial para conseguir clicks. Es más constructivo criticar el contenido que el medio.
1 K 26
angelitoMagno #5 angelitoMagno *
#1 Con la crisis del papel, casi todos los medios tienen secciones de todo tipo, mientras den visitas.
Total, en digital se sencillo. Creas una nueva sección, contratas a un par de redactores y a correr.

Por ejemplo, la revista de divulgación "Muy Interesante" ahora es parte de OK Diario.
muyinteresante.okdiario.com/
1 K 27
rutas #7 rutas
#5 "Muy Interesante" ahora es parte de OK Diario ... o_o

.  media
0 K 11
Paisos_Catalans #9 Paisos_Catalans
#5 Me quedo muerto... es como ver a Dora la exploradora abrir un onlyfans...
0 K 10
makinavaja #6 makinavaja
#1 La publicación para las mentes más selectas... :-D :-D
0 K 12
cocolisto #3 cocolisto
Aunque no sea muy explicativo, interesante cuanto menos.
0 K 20
rutas #8 rutas
Se supone que esa cueva que ahora está "a pie de playa", hace 40.000 años estaba unos 100 m por encima del nivel del mar.

.  media
0 K 11

menéame