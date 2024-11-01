edición general
14 meneos
29 clics
Argentina baja en el índice mundial de libertades (Eng)

Argentina baja en el índice mundial de libertades (Eng)

Según un informe del CIVICUS Monitor, Argentina fue reclasificada de “Espacio cívico estrechado” a “Obstruido” en 2025, debido a un incremento de detenciones arbitrarias, represión policial sobre manifestaciones pacíficas y hostigamiento a periodistas. CIVICUS Monitor evalúa las libertades cívicas ―derechos como la libertad de expresión, de asociación, de reunión pacífica, y el derecho a protestar― en 198 países.

| etiquetas: argentina , represión , libertad , periodistas , detenciones , policía
11 3 1 K 223 actualidad
6 comentarios
11 3 1 K 223 actualidad
El_Tio_Istvan #5 El_Tio_Istvan
Libertad (des)avanza
3 K 63
Supercinexin #3 Supercinexin
Esas libertades son de chichinabo. De rojos comunistas que pervierten el significado de la auténtica palabra "libertá".
2 K 42
Torrezzno #1 Torrezzno
Menuda paradoja
0 K 20
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
No hay que poner en el gobierno a locos con peinado raro, que no aprendemos...  media
1 K 12
johel #4 johel *
"Espacio civico estrechado" "espacio civico obstruido". No me digais que no es un termino precioso.
Recomendacion "Se requiere estrechamiento via incremento de presion en la zona peritorectal y musculos del entorno".
0 K 11
#6 tromperri
Ya nos explica ahora Findeton que mientras el índice Merval suba esto es irrelevante.
0 K 6

menéame