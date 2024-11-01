Argentina baja en el índice mundial de libertades (Eng)

Según un informe del CIVICUS Monitor, Argentina fue reclasificada de “Espacio cívico estrechado” a “Obstruido” en 2025, debido a un incremento de detenciones arbitrarias, represión policial sobre manifestaciones pacíficas y hostigamiento a periodistas. CIVICUS Monitor evalúa las libertades cívicas ―derechos como la libertad de expresión, de asociación, de reunión pacífica, y el derecho a protestar― en 198 países.
