Argelia venderá a España el gas un 12% más barato en plena crisis energética y en agradecimiento por su posicionamiento contra la agresión a Irán

Argel ha decidido aumentar el suministro de gas a España en torno a un 12% en un momento de máxima tensión energética global, marcado por la escalada del conflicto en Oriente Medio. La medida, que se articula a través del gasoducto Medgaz, supone un alivio clave para el sistema energético español y apunta a un […]
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Argelia no está en la órbita de EEUU, tiene acuerdos con los BRIC, es gran productor de hidrocarburos, es un enemigo potencial de Marruecos (que tiene instalaciones e industria militares de EEUU e Israel), y sus costas están a 200 km de las españolas.
¿Qué posición tomaría España en caso de ser atacada Argelia por EEUU y sus proxis?