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Argelia venderá a España el gas un 12% más barato en plena crisis energética y en agradecimiento por su posicionamiento contra la agresión a Irán

Argelia venderá a España el gas un 12% más barato en plena crisis energética y en agradecimiento por su posicionamiento contra la agresión a Irán

Argel ha decidido aumentar el suministro de gas a España en torno a un 12% en un momento de máxima tensión energética global, marcado por la escalada del conflicto en Oriente Medio. La medida, que se articula a través del gasoducto Medgaz, supone un alivio clave para el sistema energético español y apunta a un […]

| etiquetas: argelia , españa , gas
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17 comentarios
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Comentarios destacados:      
#2 Assoka
Un detalle importante es que el aumento es a través de un gasoducto que no pasa por Marruecos
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josde #3 josde
#2 Pronto vendrá todo el facherio a soltar sus bilis por esa noticia.
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Connect #8 Connect
#2 No pasa por Marruecos porque Marruecos lo cerró en protesta por el apoyo de Argelia a los saharauis. Si ese oleoducto estuviera abierto podría llegar más petróleo a España... y Marruecos cobrar su parte del pastel.
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#11 MarlonBlando
#2 y otro, que la semana pasada la noticia era que Argelia iba a vender un 12% más de gas barato y no gas un 12% más barato.
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javierchiclana #13 javierchiclana
#10 Hay que votar duplicada si queremos que no suban a portada duplicadas... un MNM mejor.
1 K 40
Alakrán_ #17 Alakrán_
#13 El problema está en la gente que está votando las dos noticias a calzón quitao.
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josde #1 josde
Algo bueno por lo menos se ha sacado con la posición del Gobierno y de mucha gente a esa guerra.
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Enésimo_strike #6 Enésimo_strike
#1 generalmente estar en el lado correcto suele ser contraproducente ante el matón, esto es una rara excepción.
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manuelpepito #5 manuelpepito
El puto Perro
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#14 atrompicones
Sí adelantemos acontecimientos.

Argelia no está en la órbita de EEUU, tiene acuerdos con los BRIC, es gran productor de hidrocarburos, es un enemigo potencial de Marruecos (que tiene instalaciones e industria militares de EEUU e Israel), y sus costas están a 200 km de las españolas.

¿Qué posición tomaría España en caso de ser atacada Argelia por EEUU y sus proxis?
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#15 atrompicones
"El gasoducto Magreb-Europa, anteriormente utilizado para importar gas argelino, ahora funciona de España hacia Marruecos. España garantiza que el gas enviado a Marruecos no es de origen argelino."
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domadordeboquerones #16 domadordeboquerones
Ahora pagaremos el gas más barato, biennnnn :troll:
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#12 Sacianez
Y que se lo paguen con Ceuta y Melilla, que iba a ser divertida la reacción de Marruecos y su quinta columna es ya imparable.
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#4 Lupinillo *
Agradecidos. A nosotros no nos importa la falta absoluta de derechos humanos. ;) ;) ;)
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menéame