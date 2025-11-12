Ana Rosa, sobre el juicio al fiscal general del Estado: "Si no hay pruebas es porque las borró"

El fiscal hizo un striptease en el Supremo al desprenderse de la toga, toda una metáfora para exhibir un relato político. En su día dijo: “Nos van a ganar el relato” y, siguiendo la narrativa dictada desde Moncloa, continuó con el cuento. Como un niño en el colegio, aseguró que le tienen manía: la fiscal Lastra, los medios, la UCO y, sobre todo, Ayuso. Si no hay pruebas, es porque las borró. Como los sobres de las chistorras”. Señor Sánchez, “la verdad no se filtra, la verdad se defiende”