Ana Rosa, sobre el juicio al fiscal general del Estado: "Si no hay pruebas es porque las borró"

El fiscal hizo un striptease en el Supremo al desprenderse de la toga, toda una metáfora para exhibir un relato político. En su día dijo: “Nos van a ganar el relato” y, siguiendo la narrativa dictada desde Moncloa, continuó con el cuento. Como un niño en el colegio, aseguró que le tienen manía: la fiscal Lastra, los medios, la UCO y, sobre todo, Ayuso. Si no hay pruebas, es porque las borró. Como los sobres de las chistorras”. Señor Sánchez, “la verdad no se filtra, la verdad se defiende”
| etiquetas: ana rosa , villareja , fiscal , pruebas , destrucción
Este juicio es de lo más antidemocrático de los últimos años.
O bien el fiscal filtro la info
O bien el juez instructor lo mando a juicio sin tener ni una prueba solo para poder hacer una caceria contra el fiscal.
Amabas cosa (no excluyentes) son de una gravedad atroz.
Al final, el corrupto confeso resulta quedar como una víctima de persecución política y el fiscal que lo acusa pasa a sufrir realmente la cacería.
Un juicio sin… » ver todo el comentario
Delito imputable: Calumnias con publicidad (art. 205 y 206 CP).
Subsidiariamente, injurias graves con publicidad (art. 208–209 CP), si no se aprecia imputación de delito.
Posible línea de defensa
Prueba de la verdad (exceptio veritatis) Art. 207 CP Que existan pruebas o indicios razonables del hecho imputado
Libertad de información Art. 20 CE Asunto de interés público + diligencia informativa
Libertad de expresión (crítica o valoración) Art. 20 CE Que no sea una imputación fáctica de delito
Ausencia de dolo o mala fe Art. 205 CP No actuar con conocimiento de falsedad o temerario desprecio
Espero equivocarme.
Sólo un estúpido o alguien que cree que sus televidentes son estúpidos, puede soltar semejante gilipollez.