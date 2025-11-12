edición general
Ana Rosa, sobre el juicio al fiscal general del Estado: "Si no hay pruebas es porque las borró"

El fiscal hizo un striptease en el Supremo al desprenderse de la toga, toda una metáfora para exhibir un relato político. En su día dijo: “Nos van a ganar el relato” y, siguiendo la narrativa dictada desde Moncloa, continuó con el cuento. Como un niño en el colegio, aseguró que le tienen manía: la fiscal Lastra, los medios, la UCO y, sobre todo, Ayuso. Si no hay pruebas, es porque las borró. Como los sobres de las chistorras”. Señor Sánchez, “la verdad no se filtra, la verdad se defiende”

Verdaderofalso
A martillazos
daniMate
Están preparando el terreno para la más que posible absolución.

Este juicio es de lo más antidemocrático de los últimos años.

O bien el fiscal filtro la info
O bien el juez instructor lo mando a juicio sin tener ni una prueba solo para poder hacer una caceria contra el fiscal.

Amabas cosa (no excluyentes) son de una gravedad atroz.

Al final, el corrupto confeso resulta quedar como una víctima de persecución política y el fiscal que lo acusa pasa a sufrir realmente la cacería.

Un juicio sin…   » ver todo el comentario
makinavaja
#3 Es que vivimos en una aberración pseudodemocrática... ¿Qué pensabas?
SeñorPresunciones
No, mi querida Anal Roza, la verdad parece que más bien te la inventas, o como mínimo lo pretendes.
joffer
Si en televisión una presentadora afirma, sobre el fiscal general del Estado, que borró pruebas ¿qué delito se le puede imputar?

Delito imputable: Calumnias con publicidad (art. 205 y 206 CP).
Subsidiariamente, injurias graves con publicidad (art. 208–209 CP), si no se aprecia imputación de delito.

Posible línea de defensa
Prueba de la verdad (exceptio veritatis) Art. 207 CP Que existan pruebas o indicios razonables del hecho imputado
Libertad de información Art. 20 CE Asunto de interés público + diligencia informativa
Libertad de expresión (crítica o valoración) Art. 20 CE Que no sea una imputación fáctica de delito
Ausencia de dolo o mala fe Art. 205 CP No actuar con conocimiento de falsedad o temerario desprecio
ipanies
#8 Tiene Fachapass, son intocables.
Espero equivocarme.
Andreham
Si no hay pruebas es porque las que nos hemos inventado no las ha aceptado el juez.
Cincocuatrotres
#2 quien ha dicho que no hay pruebas? Formas parte del tribunal? Cuenta cuenta
Leon_Bocanegra
#10 hay muchas pruebas pero las tienen guardadas para dar un girito final. De momento en vez de sacar todos esas pruebas han sacado pruebas inventadas por la UCO,para despistar al personal.
Almirantecaraculo
#10 y en su contra? Dónde has dejado aquello de la presunción de inocencia? Con la vergüenza quizá?
Alcalino
Ahí ahí, invirtiendo la carga de la prueba...
elsnons
Porque borro también su correo personal y destruyó el móvil a martillazos estilo pepero.
:troll:
k3ym4n
Lo dice la intima de Villarejo .
Nómada_sedentario
Y si no hay pruebas, ¿cómo es que se le está juzgando, Ana Rosa?
Sólo un estúpido o alguien que cree que sus televidentes son estúpidos, puede soltar semejante gilipollez.
pirat
Es que no señalizan bien las rotondas...
JackNorte
por esa norma cada que alguien de fiscalia borra su movil es para borrar pruebas de algo xD
pitercio
Ya, pero tu madre esputa.
dark_soul
Lo de borrar el móvil y decir que borro las pruebas me parece una tontería. Hoy en día cualquier comunicación digital deja un rastro hasta el destinatario y una copia.
