Ana Rosa critica a Pedro Sánchez desde Telecinco por su "no a la guerra": "Se ha metido en la piel de una Miss"

La presentadora compara al presidente del Gobierno con "una Miss apelando a la paz en el mundo" tras el desmentido a la Casa Blanca en pleno conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán

BastianBaltasarBux
Tipa asquerosa.
Shynea
No la iba a enviar porque es muy cansada la Ana Rosa, pero me parece de tal bilis sin sentido de Ana Rosa que no me extraña que su programa esté en la mierda y que esté echando a la mitad de sus trabajadores de su productora
concentrado
Qué mala es la envidia :troll:
sotillo
#2 Ni para bruja da
Atusateelpelo
Pues si tan a favor de la guerra esta le falta tiempo para pillar un M-16 e irse a Iran o Ucrania. Que elija ella.
vviccio
Mediaset y A3Media deberían crear un partido político y dejar de dar masajes al PP y NoX.
MiguelDeUnamano
Joder, menudo desfile de ratas poniéndose del lado de los genocidas.
ipanies
Cualquiera que apoye a Trump y sus actos en estos momentos es un idiota que no tendria cabida ni en el guion de Idiocaracia por excesivamente absurdo.
Y esto no es un apoyo a Pedro el mentiroso, pero joder!!! le estan haciendo bueno los imbeciles integrales que le hacen oposicion!!!!
Kantinero
Ha comentado algo de alistar a sus hijos y familiares?
Chinchorro
Perro sanxe es una miss y esta tipa es una misserable.
kevers
Anda y que la folle un pez espada, irrelevante.
johel
Por suerte en el ultimo show de eso de las miss ma de uno abandono su puesto de trabajo humillado publicamente por tratar a la miss como si fuese imbecil cuando no lo era.
