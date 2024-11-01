·
7
meneos
14
clics
Ana Rosa critica a Pedro Sánchez desde Telecinco por su "no a la guerra": "Se ha metido en la piel de una Miss"
La presentadora compara al presidente del Gobierno con "una Miss apelando a la paz en el mundo" tras el desmentido a la Casa Blanca en pleno conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán
|
etiquetas:
:
ana rosa
,
pedro sanchez
,
iran
,
trump
6
1
1
K
72
politica
12 comentarios
6
1
1
K
72
politica
#3
BastianBaltasarBux
Tipa asquerosa.
3
K
59
#1
Shynea
No la iba a enviar porque es muy cansada la Ana Rosa, pero me parece de tal bilis sin sentido de Ana Rosa que no me extraña que su programa esté en la mierda y que esté echando a la mitad de sus trabajadores de su productora
2
K
38
#2
concentrado
Qué mala es la envidia
1
K
38
#11
sotillo
#2
Ni para bruja da
0
K
10
#5
Atusateelpelo
Pues si tan a favor de la guerra esta le falta tiempo para pillar un M-16 e irse a Iran o Ucrania. Que elija ella.
1
K
27
#4
vviccio
Mediaset y A3Media deberían crear un partido político y dejar de dar masajes al PP y NoX.
1
K
21
#12
MiguelDeUnamano
Joder, menudo desfile de ratas poniéndose del lado de los genocidas.
0
K
15
#6
ipanies
Cualquiera que apoye a Trump y sus actos en estos momentos es un idiota que no tendria cabida ni en el guion de Idiocaracia por excesivamente absurdo.
Y esto no es un apoyo a Pedro el mentiroso, pero joder!!! le estan haciendo bueno los imbeciles integrales que le hacen oposicion!!!!
0
K
13
#8
Kantinero
Ha comentado algo de alistar a sus hijos y familiares?
0
K
12
#9
Chinchorro
Perro sanxe es una miss y esta tipa es una misserable.
0
K
12
#10
kevers
Anda y que la folle un pez espada, irrelevante.
0
K
11
#7
johel
*
Por suerte en el ultimo show de eso de las miss ma de uno abandono su puesto de trabajo humillado publicamente por tratar a la miss como si fuese imbecil cuando no lo era.
0
K
10
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
