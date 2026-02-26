·
7
meneos
57
clics
Amparo López, autónoma: "Ya no buscamos personal cualificado, en las ofertas de empleo, el perfil que busco es que quiera trabajar"
La radiografía del empleo en España desvela la principal preocupación de los empresarios: la falta de actitud y ganas de trabajar por encima de la formación
etiquetas
empleo
personal cualificado
ganas de trabajar
actualidad
13 comentarios
#1
Guanarteme
Traductor de mandango empresaurial al español:
Ganas de trabajar: tragar por necesidad
12
K
139
#2
ochoceros
#1
Pagan cacahuetes pero bien que se quejan porque luego les salgan simios.
4
K
71
#7
concentrado
#1
En España el feudalismo/caciquismo nunca ha sido erradicado, aquí no han rodado cabezas de poderosos como ocurrió hace unos siglos en otros países, por lo que no han aparecido empresarios que hayan desplazado a los empresaurios. Los empresaurios siguen con redes clientelares en los gobiernos y la justicia y así es muy complicado avanzar hacia el siglo
XX
XXI
0
K
20
#8
Atusateelpelo
*
Se que esto que voy a escribir no sera popular por aqui...pero incluso los empresarios, como los relojes averiados, dicen la verdad algunas veces.
Yo he tenido compañeros, y no 1 ó 2, de trabajo que tenian que entrar a la terrorifica hora de las 11 de la mañana y llegaban a las 11:30, 12:00...o no llegaban.
¿Quien no se ha quedado dormido algun dia? O 2, ó 3. Pero cuando son 3 dias a la semana, semana tras semana,...
Jornada de 8 horas, sueldo de 1.500 pavos limpios + pluses variables que facilmente eran 300 euros extras mensuales. Vivienda (agua y luz incluidos) asi como desayuno, comida y cena a cargo de la empresa.
No son la mayoria pero existir existen. Y negarlo solo porque lo dicen algunos empresarios es de necios.
3
K
42
#10
Zeremiel
#8
Parece que lo que insinua el señor es que la mayoría de la gente es así, esta cayendo en una falacia de generalizacion.
1
K
19
#12
Onaj
*
Esta filosofía les ha permitido construir un equipo diverso y cohesionado. En su plantilla conviven trabajadores de múltiples nacionalidades, como venezolanos, senegaleses,
de Cuenca
y argentinos.
No sé qué es más triste, que hayan metido a los conquenses en el saco de los senegaleses o argentinos o que el redactor sea tan incompetente que no se atreva a poner "conquense" y ponga "de Cuenca".
1
K
24
#3
Arkhan
Bien, supongo que esa pretensión está alineada con la pretensión de los trabajadores de buscar patrones que respeten la normativa laboral, ¿verdad? ¿VERDAD?
1
K
23
#4
Alegremensajero
Es lo que ha dicho, pero en realidad estaba pensando: "que quiera trabajar y que no pretenda cobrar".
1
K
20
#6
Robus
#4
para un empresario el "que quiera trabajar y cobrar lo mínimo" se da por supuesto.
1
K
20
#13
pepel
Es mejor buscar trabajadores que no quieran cobrar. Son más rentables.
0
K
18
#5
SeñorPresunciones
*
No sé Rick, pero estos son Áreas Rueda, una S.L. Los dos pájaros entrevistados son los dueños, autónomos societarios. Que no me cuenten milongas.
0
K
12
#11
uvi
Una búsqueda por internet, incluso tienen perfil en infojobs, da 0 resultados de puestos de trabajo.
que puede que tengan un cartel en la puerta de se busca personal..pero tambien puede que sea un publireportaje que busca otra cosa.
Tambien hablan del incremento de impuestos:
El aumento de los impuestos, que José califica de "barbaridad", es un desafío asumido -"sabemos que tenemos un socio, que es el gobierno"-, pero la falta de personal dispuesto es un obstáculo cada vez más difícil de salvar.
Desconozco que impuestos han subido una barbaridad para un S.L., la IA me habla del IVA, de la no deflactación del IRPF o del sistema verifactu...y un tipo impositivo para PYMEs que facturen menos de 1M€ del 25 al 23
0
K
10
#9
bibubibu
*
Que traducido al román paladino, significa que ya sólo busco gente a los que pegar latigazos con gusto y pagarles medio cuenco de arroz, Así que cuanto más analfabeto el trabajador mejor.
Lo de siempre, vamos.
0
K
7
