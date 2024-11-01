La amenaza de Trump a Hamás si no acepta su plan de la "paz eterna"

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este lunes a Hamás con su destrucción en caso de que el grupo palestino no acepte su plan de la "paz eterna". "Israel contaría con todo mi apoyo para terminar de destruir la amenaza de Hamás. Pero espero que lleguemos a un acuerdo de paz. […] Pero si no, como sabes, Bibi, contarías con todo nuestro apoyo para hacer lo que tengas que hacer. Todos entienden que el resultado final debe ser la eliminación de cualquier peligro que exista en la región, y el peligro es causado por Hamás", manifestó.
| etiquetas: trump , hamás , genocidio de gaza , plan de paz
Con fascistas no hay que hablar ni negociar nada. Hamas no debería dar ningna respuesta al subnormal de Trump y su equipo diabólico de mamahostias y genocidas.
Cuando Netanyahu sea juzgado y ejecutado por un tribunal internacional, entonces podrán hablar.
Se me ve muy diplomático a este subser.
Ya no se les puede amenazar.
Muerte o muerte sin susto.