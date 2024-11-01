edición general
La amenaza de Trump a Hamás si no acepta su plan de la "paz eterna"

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este lunes a Hamás con su destrucción en caso de que el grupo palestino no acepte su plan de la "paz eterna". "Israel contaría con todo mi apoyo para terminar de destruir la amenaza de Hamás. Pero espero que lleguemos a un acuerdo de paz. […] Pero si no, como sabes, Bibi, contarías con todo nuestro apoyo para hacer lo que tengas que hacer. Todos entienden que el resultado final debe ser la eliminación de cualquier peligro que exista en la región, y el peligro es causado por Hamás", manifestó.

#5 Eukherio
El mejor plan de paz de la historia: lo pactan entre el agresor y un tercero y le dicen a los agredidos que o aceptan o seguirán siendo machacados. Al final parece solo una excusa para decirle a la comunidad internacional que la culpa de que los sigan exterminando es de Hamas.
carakola #1 carakola *
Menuda tomadura de pelo. Como si les faltara de algo para genocidar palestinos en Israel. Relacionada: www.meneame.net/story/trump-anuncia-netanyahu-ha-aceptado-plan-paz-eeu
obmultimedia #19 obmultimedia
#1 "Paz eterma" suena a "vamos a lanzar una bomba atomica para arrasarlo con todo"
#6 soberao
Encima amenazando "el pacifista" que es el que mantiene a Netanyahu en su puesto.
Con fascistas no hay que hablar ni negociar nada. Hamas no debería dar ningna respuesta al subnormal de Trump y su equipo diabólico de mamahostias y genocidas.
Cuando Netanyahu sea juzgado y ejecutado por un tribunal internacional, entonces podrán hablar.
SeñorMarron #16 SeñorMarron
#6 agrego, después de que asesinaran a tus negociadores en un país teóricamente neutral entre los dos +UK
valandildeandunie #3 valandildeandunie *
"Aceptad mi plan chupiguay y si no lo hacéis seguiré asesinando a decenas de miles de niños".

Se me ve muy diplomático a este subser.
carakola #10 carakola
#9 Censura otaneja de la Unión Europea de Von der Nazin no, gracias.
blak #12 blak
#10 ooh, qué ocurrente. Por suerte en Rusia la censura no existe, claro, ahí todo el mundo puede hablar libremente xD
blak #4 blak
RT no, gracias
#7 soberao *
#4 "La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero"
blak #9 blak *
#7 y las mayores mentiras son las que tienen parte de verdad
cocolisto #13 cocolisto
#4 Que sosos,cansinos y repetitivos sois.
blak #17 blak
#13 El plural mayestático no hacía falta, pero gracias
cocolisto #18 cocolisto
#17 Llevas razón,es una fea costumbre generalizar.Cada uno lo suyo aunque haya sido repetido por tantos .Joer,que ya somos mayorcitos Si alguien no quiere leer algo ,está bien,nada que reprochar.Pero reiterar la misma cantinela es un poco cansino.¿Que pretensión hay en ello,salvarnos de algo?.Estamos condenados a romper el patrón de qué o que no se puede leer y lo disfrutamos.
cocolisto #15 cocolisto
¿Que les van a hacer?.¿Bombardearlos?.
#2 cunaxa
Lo que tiene ahora como expectativa más probable Hamás es la destrucción de ellos y de todo su pueblo.
Ya no se les puede amenazar.
woody_alien #14 woody_alien *
Si su Paz Eterna es como su Libertad Duradera ,,,
#11 laruladelnorte
El matón en su línea...te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar y sino,atente a las consecuencias.
#8 pirat *
Claro, a quedar otra vez en qatar para estudiar el acuerdo y comerse un par de misiles.
Muerte o muerte sin susto.
